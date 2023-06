Dia dos Namorados: como ver se declaração foi escrita no ChatGPT

O POVO separou algumas dicas para você saber se recebeu uma mensagem do ChatGPT. Confira aplicativos especializados para identificar este tipo de mensagem

Com o Dia dos Namorados se aproximando, é comum ver casais apaixonados trocando declarações ou indo atrás de formas para surpreender o par. Com isso, o número de buscas por mensagens ou presentes cresce neste período.

Com o sucesso da inteligência artificial, alguns parceiros optam por utilizar a ferramenta do ChatGPT. Isso acaba abrindo margens para dúvidas: “Será que a declaração de amor que eu recebi foi feita pelo IA?”

O POVO separou algumas dicas para você saber se recebeu uma mensagem do ChatGPT, confira:



Dia dos Namorados: mensagens feitas pelo ChatGPT e ferramentas que as identificam

Com o viral do ChatGPT, muitos debates sobre quais tipos de texto a ferramenta pode gerar. Com isso, outras ferramentas para identificar mensagens feitas pela IA.

Confira quais são:

GLTR



GPT-2 output detector



GPTZero

Dia dos Namorados: saiba como as ferramentas funcionam

GLTR

Para fazer a identificação, o Giant Language model Test Room utiliza o mesmo algoritmo do ChatGPT para tentar ‘prever’ a próxima palavra. Caso consiga fazer essa previsão várias vezes dentro da frase ou do texto, a chance de ter sido escrito por IA é grande.

GPT-2 output detector

Outra plataforma que pode ser utilizada para evitar ser enganado por textos incríveis escritos pelo ChatGPT é a GPT-2 output detector. Para usá-la, porém, é preciso definir alguns dados, contextos e o público antes de inserir o texto. Caso contrário, o resultado pode ser totalmente o oposto.

GPTZero

Para desvendar um texto escrito pela IA do ChatGPT, o aplicativo testa um cálculo de “stumpiness”, que mede a complexidade de um texto, e “explosiveness”, que compara a variação de frases.