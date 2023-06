4 filmes românticos para assistir no Dia dos Namorados

O romance está no ar! Com a chegada do Dia dos Namorados, é o momento perfeito para se aconchegar e curtir uma sessão de filmes envolventes e emocionantes. De clássicos inesquecíveis a romances contemporâneos, estes 4 filmes vão aquecer o coração e tornar essa data ainda mais especial.

Julia Roberts e Hugh Grant brilham nessa adorável comédia romântica. Grant interpreta William Thacker, dono de uma livraria em Notting Hill, Londres. Sua vida vira de cabeça para baixo quando a famosa atriz de Hollywood, Anna Scott (Roberts), entra em sua loja. Entre encontros inusitados e situações engraçadas, eles iniciam um romance, enfrentando os desafios de suas vidas tão diferentes. Com um elenco carismático e um roteiro cativante, “Um lugar chamado Notting Hill” é uma história de amor que encanta o público.

Onde assistir: Netflix, Prime Video e Star+.

Hoje eu quero voltar sozinho (Imagem: Reprodução Digital | Netflix)

Este drama romântico brasileiro, lançado em 2014, possui a história centrada em Leonardo (Guilherme Lobo), um adolescente cego que enfrenta os desafios da adolescência enquanto lida com o despertar de sua sexualidade. No filme, ele é estudante do ensino médio, vive com a mãe e o pai em São Paulo e se vê cada vez mais atraído por Gabriel, um novo aluno da escola.

Onde assistir: Netflix.

3. Entergalatic