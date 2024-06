Presente para o Dia dos Namorados: 7 ideias criativas e românticas

Dica 1

Presentes feitos a mão para dia dos namorados

Uma opção para surpreender é fazer o próprio presente com ajuda de tutoriais na internet Crédito: Reprodução/Freepik

A intenção envolvida no ato de presentear é mais importante do que o valor do presente para muitas pessoas. Para quem não pode investir em comprar um presente caro, uma opção é fazer o próprio presente com tutoriais pela internet.

Cartas também são sempre bem-vindas. Para quem quer apostar em habilidades manuais, há diversos vídeos ensinando a fazer álbuns e painéis artesanais de fotos, cartões, caixas com lembranças e até buquês de flores de papel.

Além de ser um presente criativo e barato, construir o presente pode ser divertido. É possível também arriscar com desenhos e pinturas feitas à mão, caso o tempo disponível para construir algo seja curto.