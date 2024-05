Saga ‘O Senhor dos Anéis’ irá ganhar novo filme em 2026

Uma das sagas de fantasia mais importantes do início dos anos 2000, “O Senhor dos Anéis” irá ganhar novo filme em 2026. A novidade foi confirmada pelo ator Andy Serkis em publicação no seu perfil do Instagram.

“We is back. Precious”, escreveu o artista junto a uma foto dele com um boneco de Gollum, personagem o qual Andy deu voz e movimentos nos quatro filmes da franquia.

Intitulado “The Hunt for Gollum” (em português, “A Caçada por Gollum”), o futuro filme será um live-action que acompanha a criatura mágica.