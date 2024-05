Asoka Makeup: entenda a trend e como surgiu

Confira a seguir mais sobre a tendência, qual a origem e mais sobre as brasileiras que chamaram atenção participando do desafio

Cada etapa do vídeo deve ser gravada no mesmo local para manter a consistência visual. Além disso, o desafio exige muita dedicação para fazer a maquiagem e utilizar os acessórios certos que remetam à cultura indiana.

A estética traz os antigos estilos indianos de vestido e maquiagem, incluindo delineador escuro e padrões geométricos desenhados no rosto e no corpo.

Embora as roupas de noiva indianas modernas, as cores vibrantes e as joias de ouro não sejam foco no filme, elas se destacam no desafio.

As influenciadoras Jharna Bhagwani e Lenie Aycardo estão levando o crédito de terem começado a tendência. Jharna é natural da Indonésia e já tinha viralizado anteriormente com vídeos e desafios de maquiagem.

Nas últimas semanas, diversos criadores de conteúdo, inclusive brasileiros, estilizaram cabelos, maquiagem e roupas de noiva indianas para gravar ao ritmo de uma das músicas do filme.

