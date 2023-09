Índia ou Bharat? Conheça disputa para alterar nome do país

A escolha do governo de Narendra Modi , primeiro-ministro da Índia , em indicar o país como Bharat em convites enviados na terça-feira, 5, ao jantar para o G20 causou controvérsia. Os dois nomes, Índia e Bharat, são considerados oficiais, embora o primeiro seja mais utilizado no cenário internacional.

“Todos nós dizemos ‘Bharat’. O que há de novo nisso? Mas o nome ‘Índia’ é conhecido no mundo. O que aconteceu de repente para que o governo tivesse que mudar o nome do país?” questionou um dos principais líderes da oposição, Mamata Banerjee.

As escrituras em hindu identificam outra palavra, Bharatvarsha. Esta é considerada “a parte de uma entidade geográfica maior chamada Jambudweepa”, de acordo com o portal indiano The Economic Times.

Para o The Washington Post , a repórter Anumita Kaur descreve que “os capítulos sobre os governantes islâmicos históricos do país (o império Mogol) foram reduzidos ou desapareceram”.

O BJP já fez alterações aos nomes de cidades e lugares relacionados ao período colonial e ao império Mogol, que possuía laços muçulmanos. Em Nova Delhi, capital do país, o Mughal Garden, no palácio presidencial, agora se chama Amrit Udyan.

2. Holanda virou Países Baixos

A Holanda mudou o seu nome oficialmente para Países Baixos em 2020 como forma de se referir às duas províncias — Holanda do Norte e Holanda do Sul. Dessa forma, as autoridades do país buscam promover o turismo para além da capital, Amsterdã, que fica na Holanda do Norte.

3. República da Macedônia virou República da Macedônia do Norte

O país, que fazia parte da Iugoslávia, disputou por décadas contra a Grécia pelo direito de usar o nome “República da Macedônia”. Em 2019, os dois países concordaram com a alteração para “Macedônia do Norte”.

As reservas da Grécia estavam relacionadas com a Macedônia, território em seu país e berço de Alexandre, o Grande, e a potencial confusão diante da existência de outro espaço com o mesmo nome.