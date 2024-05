Mensagens do WhatsApp viram música com IA e viralizam; como criar?

Várias plataformas de inteligência artificial permitem realizar a transformação de texto em música, mas a que ficou famosa é a Suno , desenvolvida especificamente com este intuito. Assim, qualquer pessoa pode criar alguma melodia com a base de qualquer conteúdo e no estilo que preferir.

As inteligências artificiais estão ficando mais acessíveis e não apenas na criação de textos ou imagens, mas também na criação musical. Depois de vídeos viralizarem nas redes sociais com músicas famosas tocadas em diferentes ritmos, a IA agora transforma mensagens de texto em canções.

Com a liberdade criativa e as ferramentas disponíveis, tornou-se uma trend, principalmente, no TikTok. Diversas pessoas começaram a pegar mensagens trocadas com amigos, namorados ou familiares e transformaram em músicas. O teor humorístico veio da junção dessas conversas com ritmos dos mais variados, especialmente, o gospel.

Caso deseje criar mais que essa quantidade, a IA possui opções de planos pagos que liberam mais créditos ao usuário.

Para transformar uma conversa do WhatsApp em uma composição, basta ir no site da Suno e:



selecionar a opção “create”;

selecionar a opção “custom mode” para poder personalizar a faixa;

em sequência, a área “lyrics” ficará disponível para a letra da música ser inserida;

por fim, a sessão “style of music” aparecerá para que o estilo da música seja definido.

Outra forma de produzir as músicas de conversas do WhatsApp é com o “custom mode” desativado, preenchendo o espaço “song description” com as mensagens desejadas. No entanto, dessa maneira não é possível selecionar o estilo da música.

A plataforma Suno transforma apenas textos escritos em canções; caso a mensagem seja em áudio, é necessário realizar a transcrição. Outro ponto a se atentar são os direitos autorais, para que nenhum texto usado desobedeça essa lei.

Ao criar músicas na IA, os dados estão protegidos?

As plataformas conseguem gerar verba por meio da captação de dados de seus usuários. Ao fazer uso das ferramentas que o site da Suno disponibiliza, seus dados estão protegidos?

Ao criar uma conta na plataforma é necessário fornecer alguma conta pré-existente, seja do Google, da Microsoft ou do Discord. Ao conectar-se a plataforma pergunta se o usuário aceita os termos de serviço, só podendo prosseguir com a criação da conta se a resposta for positiva.