Noiva x maquiadora: maquiagem de casamento deve ser mais cara?

“Entrei em contato com várias maquiadoras e nenhuma poderia fazer uma 'make' social para uma noiva. Só tinha pacote de noiva, com aquele monte de mimos”, explica Eloísa, que pretendia reduzir os custos da festa. A gravação já alcançou mais de 6 milhões de visualizações.

O relato da noiva , Bruna Eloísa, foi compartilhado em seu perfil no TikTok com a legenda “o dia em que virei uma golpista”. Antes de seu casamento, a esteticista escondeu de sua maquiadora o evento, afirmando que iria para um batizado.

A discussão entre uma noiva e a maquiadora de seu casamento viralizou nas redes sociais e dividiu os internautas entre questionamentos sobre suposta precificação abusiva e a extensão dos direitos do consumidor… Afinal, quem está certa na história?

A resposta da maquiadora, Jey Abrantes, foi publicar um vídeo na quarta-feira, 24, sobre o seu lado da situação. "Eu não vejo nenhum problema a pessoa querer fazer uma maquiagem social no dia do casamento dela, só que claro que eu não posso dar todas as regalias que uma noiva tem”.

O serviço a ser prestado e o seu valor, ambos ajustados entre as partes, foram devidamente cumpridos. Nesse caso, independe a ocasião a qual se destinaria a maquiagem realizada pela profissional, “considerando, inclusive, a livre escolha da cliente e o direito à sua intimidade”, completa.

No caso relatado, Bruna tentou entrar em contato com outras maquiadoras, mas todas a obrigavam a comprar o “pacote de noiva” antes de fechar o acordo. No Brasil, a prática pode ser considerada como venda casada.

No artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o termo faz referência ao condicionamento para fornecer produto ou serviço ligado ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos.