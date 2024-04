Nápoles, a cidade construída sobre dois vulcões adormecidos que podem entrar em erupção

Os napoletanos convivem com a ameaça de dois grandes vulcões que podem varrer a cidade; veja imagens

Imagina viver em uma cidade construída, não sobre um, mas dois vulcões adormecidos que podem explodir a qualquer momento. O que mais parece com um roteiro de filme, é, na verdade, o cotidiano de moradores de Nápoles, cidade do sul da Itália, que convivem com os supervulcões.

Conhecida mundialmente por ser a cidade criadora da pizza, por volta dos anos 1.700, pela história, belezas naturais e a música, Nápoles também tem um ritmo geológico que a distingue de outros lugares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine