Conheça Centuripe, a cidade italiana que tem o formato de uma pessoa

Vista panorâmica aérea da cidade montanhosa italiana Centuripe, Sicília, Itália, em Junho de 2023 Crédito: Adobe Stock

Uma pequena vila italiana, com quase seis mil habitantes, construída em um terreno cheio de colinas, a 730 metros acima do nível do mar, chama a atenção por uma característica singular: Vista do alto, ela tem o formato de uma pessoa. Centuripe, localizada na região da Sicília, província de Enna, exibe casas históricas, igrejas centenárias e paisagens incríveis, visto que as edificações da cidade fica exprimida entre colinas. No horizonte, o vulcão Etna, que está ativo, mostra seu encanto. LEIA MAIS | A cidade em que igreja, delegacia, correios e todos os habitantes ficam em um único prédio

Cidade italiana tem formato que lembra corpo humano

Vistas do céu, as ruas do vilarejo se assemelham a duas pernas e dois braços, conectados por uma rua central, semelhante a um corpo humano. Por fim, a junção das casas lembra uma cabeça. O nome da cidade, Centuripe, vem da palavra latina “Centum Tropaeum”, e significa "cem troféus". Sua economia está baseada, principalmente na agricultura e no artesanato. Quem visita o local até parece que voltou à idade medieval, uma vez que o aspecto arquitetônico e as estruturas das casas quase não foram alterados com o tempo. A cidade conta ainda com um grande número de patrimônio arqueológico que ajudam a desvendar a história da cidade.