Conheça o vilarejo europeu de 6 mil pessoas que tem uma só rua; veja vídeo

Um vilarejo europeu localizado em Suloszowa, na Polônia, chamou a atenção nas redes sociais devido uma característica, digamos, peculiar: ela possui apenas uma única rua. O lugar, que é situada em um cenário de colinas e montanhas, tem cerca de 9 quilômetros de extensão e 6 mil habitantes.

Vista do alto, a imagem da vila é bastante curiosa, com as casinhas amontoadas ao longo da via comprida, que é cercada por fazendas aos fundos, fazendo com que as construções se concentrem apenas em um lugar. A rua em questão, chama-se Olkuska e é considerada uma das mais longas da Polônia.



Vilarejo europeu de 6 mil pessoas que tem uma só rua Crédito: Divugação; Google Earth

Muitos dos terrenos cultiváveis pertencem aos próprios moradores, o que deixa a vida dessas pessoas mais fácil. Ao sair pelos fundos, eles têm acesso às suas plantações, já indo para a rua, eles conseguem ir em mercados, bancos, postos de gasolina e lojas.