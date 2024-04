"Portão do Inferno", a cratera na Ásia que pega fogo há 50 anos

Um pequeno vilarejo com 350 habitantes, localiza no norte do Turcomenistão, país da Ásia Central e ex-república soviética, abriga o "Portão do Inferno", uma cratera de 70 metros de largura e 30 metros de profundidade que pega fogo há mais de 50 anos.

A história da formação dessa cratera é cercada de mistérios. Embora não esteja claro quando o buraco começou a queimar, acredita-se que ela pode ter sido criada em 1971, quando uma plataforma de perfuração da União Soviética estava procurando petróleo no deserto de Karakum.

Quando realizaram a perfuração no solo, eles encontraram uma reserva de gás natural, que fez com a terra desmoronasse e alguns equipamentos foram engolidos pelo buraco, ainda sem fogo.