Machu Picchu: conheça a cidade perdida dos Incas

Machu Picchu é uma grande cidade de pedra encravada que atrai os turistas por seus mistérios arqueológicos (Imagem: 3bnarboy | Shutterstock) - Portal EdiCase

Uma grande cidade de pedra encravada nas montanhas dos Andes, combinada com uma vegetação tropical e a ocasional presença de neblina, criando uma atmosfera quase mística. O visual que se desdobra nesse lugar tão especial é de tirar o fôlego – e não é por causa da altitude, que aqui chega a 2.430 metros. Machu Picchu é um daqueles destinos que todos deveriam ir ao menos uma vez na vida. Uma das atrações mais visitadas do continente, a cidade perdida dos Incas está listada como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco e é uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Considerada também um dos maiores legados da civilização Inca, Machu Picchu impressiona com seus muros gigantes, terraços cavados nas escarpas rochosas e canais de irrigação a uma grande altitude, sendo uma área de difícil acesso, com uma topografia complicada. É uma obra-prima da arquitetura, do urbanismo e da engenharia incas.

Território dos Incas O cenário mais famoso é o da Cidadela, aquele que geralmente aparece nas fotos de sites, revistas e cartões-postais. Porém, Machu Picchu cobre mais de 30 mil hectares entre as montanhas. São aproximadamente 200 estruturas diferentes que formam o complexo arqueológico, entre praças, templos, fontes de água, monumentos e residências, sempre em perfeita harmonia com a natureza ao redor. Acredita-se que o local era utilizado pelos Incas como um importante centro religioso, astronômico e agrícola – apesar de que enigmas sobre seu real propósito ainda persistem, despertando a curiosidade de visitantes e historiadores. Machu Picchu foi construída no século XV e abandonada cerca de 100 anos depois, quando o Império Inca foi invadido pelos espanhóis. Por muito tempo, sua exata localização permaneceu um mistério, até que foi redescoberta em 1911. Setores de Machu Picchu Em Machu Picchu, há dois setores bem demarcados. A área agrícola tem terraços que eram usados para o cultivo de alimentos. Do outro lado, está a parte mais urbana, onde estão a Rocha Sagrada, o Templo do Sol, o Templo do Condor e o grande relógio solar, entre outros pontos relevantes. Machu Picchu guarda ainda uma grande biodiversidade, por estar em uma região em que os Andes encontram a Amazônia peruana. É o habitat natural de espécies como a raposa andina, o puma, o condor andino e muitos outros animais, além de 370 tipos de orquídeas, sendo a maior coleção de orquídeas nativas do mundo. Montanha Huayna Picchu Nas típicas fotos panorâmicas de Machu Picchu, aparece uma montanha atrás da Cidadela. Chamada Huayna Picchu, seu pico atinge mais de 2.700 metros de altitude. É possível seguir em uma trilha até lá, o que leva cerca de 3 horas para o trajeto completo. Para isso, é necessário comprar um ingresso específico, e as entradas por dia são limitadas. A trilha demanda um esforço grande, mas as vistas são deslumbrantes. Vale destacar que, para conhecer Machu Picchu, é preciso caminhar bastante, em um terreno cheio de descidas e subidas. O ideal é ir com calma, por causa da altitude. Algo em torno de quatro horas é tempo suficiente para conhecer todo o complexo. Prefira ir logo cedo, use calçados confortáveis e compre os ingressos com antecedência.

Play

Melhor caminho para chegar Também é necessário planejar bem todo o itinerário até Machu Picchu. O caminho mais comum tem duas etapas. Partindo de Cusco, pegue um trem até a pequena Aguas Calientes, também conhecida como Machu Picchu pueblo. Localizado em um vale abaixo do sítio arqueológico, é o vilarejo mais próximo. Bem compacto, é repleto de restaurantes e hotéis de todas as categorias, dos luxuosos aos hostels para mochileiros. Aguas Calientes A vantagem de pernoitar em Aguas Calientes é poder seguir para Machu Picchu bem cedo no dia seguinte. O trem entre Cusco e o vilarejo é operado pela PeruRail – as passagens devem ser adquiridas com antecedência, principalmente se você for viajar na alta temporada. Depois, de Aguas Calientes a Machu Picchu, são apenas 8 km montanha acima, trajeto que é feito de ônibus (carros não são permitidos). Trilha Inca Já os mais aventureiros podem optar por outro roteiro até Machu Picchu: a Trilha Inca, uma das mais famosas do mundo e também uma pequena parte da antiga rede de estradas do Império Inca, Qhapaq Ñan. O caminho clássico tem 42 km, percorridos em quatro dias. Para atravessá-lo, é preciso contratar uma agência certificada, e as vagas costumam esgotar meses antes. Além de guardar muitas ruínas incas pelo caminho, a trilha termina diretamente em Machu Picchu.

Linhas de Nasca são mais um mistério arqueológico de Machu Picchu (Imagem: Daniel Prudek | Shutterstock) Linhas de Nasca Nas áridas planícies da costa peruana, as Linhas de Nasca são mais um mistério arqueológico das civilizações pré-colombianas. São linhas escavadas no solo formando centenas de figuras gigantescas de animais, plantas, padrões geométricos e até alguns seres imaginários, sempre com traços contínuos. A cerca de 400 km ao sul de Lima, os chamados geóglifos ocupam uma área de 450 km² próxima à cidade de Nasca e foram feitos entre 500 a.C. e 500 d.C. As linhas surpreendem não só por terem resistido ao teste do tempo, já que muitas permaneceram em um ótimo estado de conservação, como também pelo tamanho.