Gravidez misteriosa: sem contato com machos há mais de 8 anos arraia engravida e intriga cientistas

Biólogos de um aquário localizado na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, estão tentando resolver um grande mistério envolvendo um dos animais do local. Em publicação no Instagram, o Aquarium and Shark Lab by Team Ecco anunciou que a arraia Charlotte está grávida. Uma etapa normal na vida de um animal. Mas acontece que no tanque onde Charlotte está, não possui nenhum macho da espécie e a arraia não tem contato com o sexo oposto há mais de oito anos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Em entrevista à FOX Channel, os biólogos do aquário revelaram que cogitaram que Charlotte estivesse com câncer, pois o animal apresentava um forte inchaço. Após exames de ultrassom, a suspeita de câncer foi descartada e descobriu-se que, na verdade, a arraia estava esperando por descendentes.

A ultrassom da arraia foi transmitida ao vivo pelo perfil no Facebook do Aquarium & Shark Lab by Team ECCO e, até a fechamento desta matéria, já conta com quase 33 mil visualizações. Veja o momento da ultrassom de Charlotte, a arraia que engravidou sem acasalamento 'Partenogênese' é uma das causas que explicam a gravidez de Charlotte Uma das possíveis explicações para a gravidez de Charlotte é o que a ciência chama de "partenogênese". Este tipo de reprodução acontece quando há o desenvolvimento de um embrião a partir somente do óvulo, sem que haja fecundação por gameta masculino (espermatozoide). Os casos mais comuns de partenogênese no reino animal é entre as abelhas. Nas colmeias, apenas a abelha rainha produz ovos. A alimentação destes embriões determinará o sexo e a função daquele novo inseto, podendo ser um zangão (abelha macho), operária ou rainha. LEIA MAIS | Sem contato com machos, crocodilo fêmea gera filhote sozinha; entenda A ultrassom da arraia foi transmitida ao vivo por meio do perfil do Facebook do aquário. Crédito: Reprodução/Facebook Aquarium &Shark Lab by Team ECCO

