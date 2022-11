Método Canguru estimula desenvolvimento de bebês prematuros

No Hospital Geral Dr. César Cals, as ações do Dia Mundial da Prematuridade foram iniciadas para chamar atenção sobre o assunto e aprimorar a assistência ao recém-nascido prematuro

Com a aproximação do Dia Mundial da Prematuridade, datado em 17 de novembro, hospitais da Secretaria de Saúde do Ceará (Sesa) realizam atividades para chamar atenção sobre o assunto e aprimorar a assistência ao recém-nascido prematuro. Uma criança é considerada prematura quando nasce antes de 37 semanas.

Quando o prematuro não tem a assistência devida, ele corre riscos de desenvolver problemas no desenvolvimento cerebral e motor. Nesses casos, especialista explica que Método Canguru pode atuar no desenvolvimento e evitar casos de infecções nos bebês.

No Hospital Geral Dr. César Cals, as ações do Dia Mundial da Prematuridade foram iniciadas com uma cerimônia com profissionais de saúde, pais e bebês prematuros, todos vestidos com adereços e roupas roxas, na manhã desta quarta-feira, 16. Balões, flores e arcos - igualmente roxos - enfeitavam o jardim da Unidade.

Assistência humanizada

No Sistema Único de Saúde, a atenção humanizada ao recém-nascido é realizada através do Método Canguru. A Sociedade Brasileira de Pediatria explica que o método é um modelo de estímulo a presença dos pais na unidade neonatal. A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso em contato pele a pele, na posição vertical, junto ao peito dos pais.

Sabrina Maria Bastos, 20, é mãe da Ana Lis, de três meses. Ela está há quatro meses no Hospital, e conta que o modelo aproximou ainda ainda mais as duas. “A Ana nasceu prematura, porque eu tive escoamento da placenta. Desde o dia que eu cheguei nessa ala hospitalar, a bebê não quer desgrudar de mim. É sentimento puro”, conta.

André Pires Cortez, diretor-geral do Hospital Geral Dr. César Cals, conta que a aplicação do método no Hospital Geral César Cals tem mais de 25 anos. "Foi descoberto que, quanto mais precocemente o bebê fica em contato com os pais, mais rapidamente ele se recupera. Vários estudos mostram como as crianças se desenvolvem melhor junto a este contato, evitando inclusive casos de infecções nos organismos dessas crianças. Na nossa Unidade, o método canguru ocasionou uma desospitalização precoce de vários bebês", explica André.

Patrícia Souza, 29, é mãe do José William, 3. Os dois estiveram internados na Unidade anos atrás para realizar o acompanhamento do José, que nasceu com 32 semanas. O menino teve restrição de crescimento durante a gestação e a mãe teve pressão alta.

“O momento que a gente mais espera é a hora de segurar os bebês. O Canguru ajuda muito no desenvolvimento do bebê. Pode ter pessoas que acham que não, mas ajuda. Os bebês ficam super acolhidos no nosso colo e isso contribui para o desenvolvimento das crianças prematuras”, explica Patrícia.

Parto prematuro

O diretor-geral do Hospital Geral Dr. César Cals explica que a condição de prematuro é dada quando o bebê nasce antes de 37 semanas de gestação. O problema, neste caso, é que o recém-nascido vem ao mundo sem a formação completa dos órgãos e estará mais suscetível a ter infecções, problemas no desenvolvimento cerebral e desenvolvimento motor.

No Ceará, 11.732 bebês nasceram prematuros em 2022, até o dia 1º de novembro deste ano. Em 2021, foram 14.850. Os dados parciais são do Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos do DataSUS/Ministério da Saúde.

O médico explica que para minimizar os casos de gestações prematuras, as mães precisam realizar o pré-natal de forma adequada. Para ter acesso ao pré-natal, as gestantes podem realizar os acompanhamentos em uma unidade básica, como em postos de saúde.

“O ideal é que as mães realizem, pelo menos, as seis consultas recomendadas pelo Ministério da Saúde (MS). Esse acompanhamento pode identificar as condições [da prematuridade] ainda nos estágios iniciais e evitar a ocorrência de partos prematuros.”



No Brasil, as principais causas da prematuridade são infecções, principalmente urinárias, além do descontrole da pressão arterial, diabetes gestacional e o tabagismo. As consultas realizadas nos momentos adequados podem minimizar os casos. "Temos mães que não fazem pré-natal. Nesses casos, as chances de termos crianças prematuras é muito maior."

André Pires informou também que, a maioria das cidades cearenses não conseguem atingir a meta de pelo menos seis consultas de pré-natal. "Só para se ter uma ideia, entre as cinco maiores cidades do Ceará (Fortaleza, Caucaia, Maracanaú, Juazeiro do Norte e Sobral), somente Sobral consegue atingir a meta de 60% das gestantes com seis consultas." Os dados são do Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica (Sisab).

"É importante evitar os casos de prematuros porque, quanto mais ocorrências temos, mais precisaremos de Unidades de Tratamento Intensivo (UTI). Nós não temos essa quantidade toda, tanto é que aqui, a gente já está superlotado. Nós temos 18 bebês a mais da nossa capacidade”, detalha André.

