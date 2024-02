Registro de macaco nadador é premiado melhor foto subaquática

O fotógrafo Suliman Alatiqi ficou em primeiro lugar com a foto de um macaco-comedor-de-caranguejo nadando na Tailândia. Veja como foi feito o registro

O fotógrafo kuwaitiano Suliman Alatiqi concentrou-se por semanas no comportamento marítimo dos macacos-caranguejos, com atenção nas suas atividades aquáticas para registrar o momento.

O registro que levou o prêmio de melhor fotografia subaquática do Underwater Photography Guide é o de um primata nadador, fotografado nas ilhas Phi Phi, na Tailândia.

Sem qualquer guia e com pouca informação publicada sobre este comportamento, ele dedicou longas horas rastreando e observando diferentes clãs de macacos.

Para o fotógrafo, o maior desafio foi estar no lugar certo na hora certa e a experiência mais interessante foi poder criar laços com um clã em particular durante vários dias.

"Acho que depois de me ver algumas vezes, o chefe ficou muito relaxado perto de mim e eles cuidaram de seus negócios sem se importar com a minha presença”, disse ao site da premiação.

Ele relata que no último dia deixou de lado sua câmera e sentou-se ao lado do chefe na beira da água. “Aproveitei o momento como se fosse um convidado em sua casa. Foi como sair com um amigo à beira da piscina. Foi uma experiência inesquecível”, conta.

Leia Também: 4 dicas para tirar fotos incríveis no inverno CONFIRA

Macaco-comedor-de-caranguejo

O macaco comedor de caranguejo (Macaca fascicularis) é também conhecido como macaco de cauda longa. Eles adaptaram-se à vida no mar e aventuram-se na água por vários motivos, incluindo transporte, procura de alimentos, arrefecimento e diversão.