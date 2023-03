Última gorila em cativeiro na Tailândia tem poucas chances de liberdade

O destino da última gorila em cativeiro da Tailândia, Bua Noi, que está em exibição em um shopping de Bangcoc há três décadas, continua gerando polêmica no reino, onde a causa dos ativistas dos direitos dos animais enfrenta os interesses turísticos.

"Libertem Bua Noi!", diz uma pichação nas paredes do edifício que alberga um shopping e em dois andares do zoo de Pata.

Há anos, defensores dos animais, incluindo celebridades como a cantora Cher e a atriz Gillian Anderson, lutam pela primata. "Bua Noi" significa pequeno lótus em tailandês.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A gorila tem mais de 30 anos e é a última representante de sua espécie em cativeiro na Tailândia, país onde sua espécie não é nativa.

O animal "sofre uma angústia psicológica extrema", diz a ONG PETA.

"Ela precisa estar com sua família, ou, pelo menos, ao ar livre, com a possibilidade de ver as coisas, cheirar a natureza, ver os pássaros voarem", disse à AFP o fundador do grupo de defesa ambiental Wildlife Friends Foundation Thailand, Edwin Wiek.

Na Tailândia, as autoridades aprovaram leis para proteger as espécies nativas, mas elas não se aplicam a instalações privadas como o zoológico onde Bua Noi é mantida.

O zoológico solicitou a renovação de sua licença de operação, informou o diretor da entidade que supervisiona a conservação da vida selvagem, Padej Laithong.

Nos finais de semana, as famílias continuam visitando o estabelecimento, onde Bua Noi compartilha as instalações com um orangotango, além de vários papagaios e cabras.

Procurada pela AFP, a direção do estabelecimento não quis comentar o caso, apenas divulgando um comunicado, no qual denunciou os ataques procedentes do exterior.

tp-rbu/tmt/sba/an/zm/tt

Tags