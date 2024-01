Além do Brasil: como outros países celebram o ano novo?

No Brasil, algumas tradições iorubás estão presentes no réveillon, como usar branco e pular sete ondas durante a virada. Crédito: Divulgação / América do Sol

Com o fim das festas natalinas, grande parte das pessoas começa a se organizar para o tão esperado “réveillon”, termo da língua francesa que significa "despertar". A comemoração se inicia no dia 31 de dezembro e segue o calendário gregoriano, mas outras culturas possuem datas e formas diferentes de celebrar a passagem de ano. Na astronomia, não existe uma data específica para o ano novo, pois “ano” é o período de tempo em que um planeta precisa para dar a volta completa em torno do Sol. No caso da Terra, o planeta leva cerca de 365 dias, 5 horas, 48 minutos e 14 segundos. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Então, quem pode definir quando começa ou termina essa contagem? Confira a seguir culturas e regiões que celebram o ano novo em diferentes épocas.

1. O Ano-Novo chinês

Também chamado de Ano Novo Lunar ou Festival de Primavera, a comemoração na China acontece em 22 de fevereiro. Com em média uma semana de celebração, é comum no país de origem e em regiões com muitos imigrantes chineses que amigos e parentes troquem envelopes vermelhos com dinheiro de presente. O calendário tradicional chinês ainda desempenha um papel importante entre a população, apesar da manutenção do gregoriano como o oficial. O “Ano Novo Lunar” é chamado assim pois combina o ciclo solar com os ciclos lunares. A cada 12 anos completa-se um ciclo, e anualmente cada um deles recebe o nome de um dos 12 animais correspondentes ao horóscopo chinês. 2024 será o ano do dragão. As festividades incluem desfiles e fogos de artifício para afastar espíritos ruins do ano anterior e saudar o novo ciclo que começa. 2. O Ano-Novo islâmico Diferente do calendário gregoriano, o ano novo é comemorado a cada 354 ou 355 dias, ou seja, a data muda a cada ciclo desde a ida de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. As celebrações islâmicas são chamadas de Hijr e marcam o início do Muharram, primeiro mês do ano islâmico.

São feitos jejuns e orações durante um período de 10 dias. A celebração é considerada sagrada pelos islâmicos e é um momento de purificação. 3. O Ano-Novo judaico O Rosh Hashaná, ano novo judaico, é festejado entre setembro e outubro. A data é determinada pelas fases da lua e acontece durante dois dias, com refeições fartas para atrair alegria e prosperidade. As celebrações se iniciam ao pôr do sol da véspera do primeiro dia do ano e duram alguns dias, seguidas pelo feriado de Yom Kipur, o dia da reconciliação.