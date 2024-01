Entenda o simbolismo dos rituais de Natal e Ano-Novo

No caso do 31 de outubro, não é necessariamente o macabro que me incomoda, mas, sim, saber que, em outros contextos, se, por exemplo, uma religião afro-brasileira expõe sua expressão na sociedade, com seus ritos e símbolos dedicados aos orixás, esse mesmo povo, que pendura caveiras na porta dos seus apartamentos e empresas, considera o gesto uma afronta.

A transformação de energia é uma das bases mais importantes nos rituais (Imagem: Breslavtsev Oleg | Shutterstock)

Simbolismos e energias

Quando você exibe um símbolo, um totem, um patuá, uma imagem, um ícone, está atraindo uma egrégora relacionada àquilo que está sendo invocado. Na psicosfera do lugar, as energias relacionadas a essas expressões são vivificadas e contempladas. E, no Halloween, depois do ato, não há um desato.

Explico melhor. Toda celebração ou rito, se feito corretamente, passa pelo menos por quatro momentos: atração, expressão, purificação e elevação dos padrões vibratórios. No caso do Dia das Bruxas, não há a transmutação das energias acessadas. Minha impressão é a de que esses fantasmas ficam por aí, conectados com as vibrações coletivas de medos, guerras, assombros.

Renovação por meio das luzes

Resta-nos esperar as luzes do Natal e do Ano-Novo, quando finalmente expurgamos essas frequências. Graças ao rito que, em muitas partes do mundo, transcende sua importância, indo além da festividade cristã, comemoramos o nascimento daquele que representa o arquétipo da luz no planeta, ancorando em nossa manjedoura do coração a consciência iluminada, lúcida.

Além da dimensão religiosa, o Natal se tornou uma celebração cultural marcada por um sentido de sacralidade. As decorações e os tons radiantes coroando as generosidades dos Papais Noéis ajudam a liberar os fantasmas presos desde outubro, além dos esqueletos dos acontecimentos mal digeridos desde o início do ano.

Por Kaká Werá – revista Vida Simples