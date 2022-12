Confira o que funciona em Fortaleza no feriadão de Ano Novo

No dia 1° de janeiro, diversos estabelecimentos comerciais e instituições interrompem seu funcionamento. Por isso, é importante que os consumidores se atentem para evitar contratempos durante o feriadão de Ano Novo. Para facilitar, confira a lista do que abre e do que fecha em Fortaleza no período do Réveillon 2023.

Shoppings

Na maioria dos shoppings da Capital o funcionamento será normal até o dia 30 de dezembro. No dia 1°, feriado de Ano Novo e Dia da Confraternização Universal, no entanto, as lojas, boxes e quiosques permanecem fechados. Cinemas e praças de alimentação podem chegar a funcionar, a depender de cada estabelecimento.

Benfica

De segunda a sexta-feira desta semana (26 a 30 de dezembro), o horário de funcionamento do Shopping Benfica será normal. Das 10 às 22 horas, tanto as lojas, box e quiosques quanto a Praça de Alimentação funcionarão. Nesses dias, a abertura da bilheteria dos Cinemas Benfica será às 12h45min, encerrando-se às 20h15min.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já no dia 31, o empreendimento funcionará das 9 às 18 horas. E no dia 1º de janeiro de 2023, apenas os cinemas do Benfica abrirão. Neste dia, os frequentadores poderão estacionar seus veículos nos pátios: interno e externo na rua Tereza Cristina e Pátio de Motos, na av. 13 de maio, a partir das 13 horas.

Dias 26 a 30 de dezembro – segunda a sexta

Lojas, box, quiosques, Praça de Alimentação e entretenimento: Das 10 às 22 horas

Dia 31 – sábado

Lojas, box, quiosques, praça de alimentação e entretenimento: Das 9 às 18 horas

Cinemas Benfica: fechados

Dia 1º de janeiro de 2023 - domingo

Lojas, box, quiosques e praça de alimentação: fechados

Cinemas Benfica: 14h15min (bilheteria)

Iguatemi

No dia 31 de dezembro e 1º de janeiro, o Iguatemi Bosque terá funcionamento alterado. No sábado, 31, as lojas e operações de alimentação funcionarão em horário especial. No domingo, 1º, lojas e quiosques estarão fechados.

Lojas e quiosques: Das 9 às 18 horas

Praças de alimentação e quiosques de alimentação: Das 10 às 18 horas

Restaurantes: Das 11h30min às 18 horas

1º de janeiro:

Lojas e quiosques: fechados

Praças de alimentação e quiosques de alimentação: funcionamento facultativo

Restaurantes: Das 11h30min às 23 horas

RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy

Os shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Kennedy também terão o horário de funcionamento diferenciado. Na véspera do feriado, 31, o local funciona das 9 às 18 horas. Já no dia 1º de janeiro, as lojas e os quiosques estarão fechados.

As operações de lazer e de alimentação terão funcionamento facultativo. O RioMar Online estará em serviço das 12 às 21 horas.

Ancar Ivanhoe

No dia 31, as lojas, quiosques e praças de alimentação do North Shopping Fortaleza, North Shopping Jóquei e Via Sul Shopping funcionarão das 9 às 18 horas. Já no dia 1° de janeiro, as lojas e quiosques estarão fechados , e as praças de alimentação terão funcionamento facultativo, das 11 às 22 horas.

Todas as salas de cinema do Grupo Ancar estarão em funcionamento conforme programação.

Parangaba

O Shopping Parangaba terá horário de funcionamento alterado durante o final de semana da virada de ano. No sábado, 31, os clientes que quiserem efetuar suas compras devem se atentar ao horário reduzido de lojas e quiosques, que abrem das 9 às 18 horas.

A Praça de Alimentação seguirá no mesmo horário de funcionamento. Já o cinema (UCI) estará funcionando de acordo com os horários das sessões. No domingo, 1°, no entanto, as lojas e quiosques não funcionarão, ao tempo em que a praça de alimentação segue ponto facultativo.



Dia 31 de dezembro

Lojas, Quiosques e Praça de Alimentação - das 9 às 18 horas



Dia 1° de janeiro

Lojas e Quiosques - Fechados

Praça de Alimentação - Ponto Facultativo

Lojas de rua

As lojas de rua do Centro de Fortaleza não funcionarão no dia 1º de janeiro, de acordo com o Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Fortaleza (Sindilojas). Conforme o presidente do Sindilojas, no dia 31, a indicação é de que os lojistas trabalhem em conformidade com o banco de horas previsto na convenção coletiva de trabalho com o Sindicato dos Trabalhadores.

Metrofor

A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) manterá a programação normal dos trens, em todas as suas linhas, durante a maior parte do expediente operacional do dia 31 de dezembro. Confira detalhes da programação completa.

No dia 1° de janeiro, no entanto, por ser um domingo, não há operação dos metrô e VLT.



Etufor

O prefeito José Sarto anunciou na última quarta-feira, 21, em coletiva de imprensa para apresentação do plano operacional do Réveillon 2023, no Teatro São José, a gratuidade da tarifa de ônibus para o Réveillon de Fortaleza. O benefício começará a valer na tarde do dia 31 de dezembro, das 16 às 5 horas do dia seguinte, 1º. A medida tem o objetivo de incentivar o uso do transporte coletivo.

Além da tarifa zero na noite da virada, a Tarifa Social estará em vigor de zero hora até 16 horas do dia 31 de dezembro e a partir das 5 horas do dia 1º de janeiro, no valor de R$ 3,30 (inteira) e R$ 1,50 (tarifa estudantil).

Farmácias

Em razão de ser considerada uma atividade essencial, e de acordo com o Decreto 27.048/49, que regulamenta a Lei 605/49, farmácias e drogarias podem funcionar normalmente sábado, domingos e feriados.

Segundo o Sindicato do Comércio Varejista dos Produtos Farmacêuticos do Ceará (Sincofarma), as farmácias e drogarias devem observar eventuais condições específicas previstas na Convenção Coletiva de Trabalho dos Comerciários. Além de seguir a escala e programação de cada estabelecimento.

Sobre o assunto Réveillon 2023: Fortaleza deve plantar uma árvore para cada 1 kg de resíduos recicláveis recolhidos no evento

Espigões serão interditados durante Réveillon; show pirotécnico poderá ser visto de outros pontos

Réveillon de Fortaleza: veja atrações no Aterro da Praia de Iracema

Réveillon de Fortaleza: veja bloqueios e desvios previstos

Tags