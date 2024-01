Ressaca no Ano Novo? Veja sintomas e como evitar incômodo

Saiba o que fazer para evitar a ressaca no ano novo ou remediá-la Crédito: Kamran Aydinov/Freepik

Com as festas de fim de ano chegando, um “vilão” costuma aparecer: a ressaca. O consumo excessivo de álcool nas comemorações sempre é acompanhado da sensação horrível que o exagero traz no dia seguinte. Se você nunca ficou de ressaca, com certeza conhece alguém que já passou pela situação. Então, para saber como lidar com veisalgia, nome científico dado à reação, fique atento aos sintomas, prevenção e formas de curar: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Cerveja sem álcool faz mal? É realmente sem álcool? Quais benefícios? VEJA

Ressaca: o que é? A ressaca é uma reação natural do organismo. Ela acontece quando o corpo precisa eliminar o álcool ingerido; dessa maneira, os órgãos precisam trabalhar mais que o normal, quando não existe bebida alcoólica no corpo. O desconforto acontece depois que os efeitos do álcool passam, portanto, depois que o organismo já metabolizou tudo. Isso ocorre, geralmente, no dia seguinte à “bebedeira”.

Na maior parte dos casos a ressaca dura apenas algumas horas e pode vir a melhorar naturalmente. Ressaca: causas A ressaca pode ter algumas causas, como: o fígado receber mais álcool do que pode processar;desidratação por consumo excessivo de bebida alcoólica - já que o álcool é diurético -; e redução dos eletrólitos (minerais) no sangue. O que traz os sintomas no dia seguinte é a combinação de intoxicação alcoólica com desidratação, além da falta de glicose. Quando há exagero no consumo de bebida alcoólica, o organismo reage com a ressaca pelo fato de o corpo humano não ser projetado para ingerir grandes quantidades de álcool. A substância é tóxica para o corpo e desencadeia mecanismos de defesa para lidar com o componente nocivo.

Play

Ressaca: sintomas Os sintomas da ressaca costumam aparecer, geralmente, na manhã seguinte à noite de consumo excessivo de álcool. Também pode ocorrer no intervalo de 4 horas à 8 horas após cessar o uso de bebida alcoólica. Os principais sintomas são: Dor de cabeça



Dor no corpo



Dor de estômago



Falta de apetite



Náuseas, vômito e diarreia



Sono e irritação



Dor nos olhos



Sensibilidade à luz e ruídos



Sede e boca seca



Dificuldade de concentração Além dos sintomas físicos, a ansiedade e a depressão podem ser potencializadas pela ingestão excessiva de bebida alcoólica.

Ressaca: como curar? A cura da ressaca é simples, mas pode demandar bastante tempo, levando horas ou o dia inteiro para se recuperar dos sintomas. Hidratação Um dos passos mais importantes para amenizar os efeitos da ressaca é a hidratação, já que muitos dos sintomas estão associados à desidratação. Quando é consumido álcool, o corpo tende a perder líquidos devido aos efeitos diuréticos da bebida. Beber água regularmente ajuda a repor os líquidos perdidos, normalmente na urina, e a restabelecer o equilíbrio de eletrólitos no corpo.