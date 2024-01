Skincare para começar 2024: veja 10 dicas para pele segundo esteticista

Dentro dessa categoria estão as rotinas de cuidados com a pele — ou skincare —, que estão cada vez mais populares. Pensando nisso, O POVO traz dez dicas para começar a cuidar da pele em 2024.

Estamos quase em 2024 e um novo ano é oportunidade para adquirir novos hábitos saudáveis. Dentre as metas — como fazer exercício físico e aprender um novo idioma — cada vez mais pessoas querem melhorar os cuidados com o corpo no ano que se inicia.

Para a esteticista Ana Gabriele Varelo, este tipo de cuidados cresceu nos últimos anos por influência das redes sociais e do aumento de marcas no mercado.

O investimento financeiro também faz parte das etapas para iniciar uma rotina de cuidados com a pele. Por isso, é importante fazer uma base do quanto você pode gastar, já que algumas pessoas querem investir um dinheiro a mais e outras desejam uma lista de itens mais básica.

O sabonete higieniza a pele. O tônico pode ser aliado na limpeza, principalmente para tirar a maquiagem. Já o sérum traz a hidratação e, por último, o protetor solar preserva a pele contra os raios UV e deve ser usado diariamente.

“Duas vezes ao dia, de manhã e à noite, e o protetor solar a cada quatro horas todos os dias”, reitera ela, sobre a frequência dos cuidados.

Crie uma rotina

É válido lembrar que as práticas de cuidados com a pele não trazem resultados imediatos. É necessário ter dedicação e paciência na hora de colocar esse ritual na sua rotina.

Ana Gabriele indica realizar a rotina de skincare duas vezes ao dia — de manhã e à noite. Lembrando que você deve estar atento a quais são os horários que funcionam para o seu cotidiano.

Tenha um dia da beleza na semana

Caso sua rotina na semana seja muito corrida e você não possa fazer um procedimento de skincare mais completo, separe um dia na semana para fazê-lo. Aproveite para aplicar uma máscara facial e usar aquele sabonete especial.



Invista no cuidado corporal



Não é só o rosto que merece atenção no skincare. As mãos, as pernas e o pescoço também precisam de cuidados. Por exemplo, o protetor solar deve ser usado no pescoço, para não ter uma diferença de tonalidade na pele e para proteger essa parte também.

As mãos e pernas precisam de muita hidratação porque podem ficar secas e ásperas.

Nessa rotina, Ana Gabriele recomenda usar um sabonete que tenha aspecto hidratante, "porque aí você já tem dois cuidados juntos (limpeza e hidratação)". "Você também pode usar um óleo corporal para dar uma hidratada na pele, principalmente após usar lâmina. Então, quanto mais hidratação você trouxer, melhor”, explica ela.

Proteja-se contra raios UV

Seja para quem passa muito tempo ao ar livre ou para quem fica muito tempo exposto à luz azul-violeta — proveniente das telas de celulares ou computadores —, o protetor solar é seu aliado. Por isso, aplique o protetor solar mesmo em ambiente fechados, que não têm incidência de luz solar.