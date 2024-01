Academia para começar 2024: veja 10 dicas para malhar e criar o hábito

Todo fim de dezembro as promessas para o ano seguinte surgem. Uma que sempre aparece é a famosa: “próximo ano vou começar a malhar ”. Têm aqueles que querem uma vida mais saudável; outros querem o “shape” para o carnaval. O importante é começar , independente do objetivo.

Com objetivos com maior dificuldade de serem alcançados, as chances de frustração e desistência aumentam.

Portanto, seja coerente com a realidade: busque analisar a rotina e iniciar com os dias em que você pode ir treinar sem empecilhos e com o tempo para fazer as atividades de forma tranquila na academia.

Thales indica pelo menos três sessões de treino semanal, com duração de 40 minutos a 60 minutos.

5 maneiras de mudar os seus hábitos em 2024; ENTENDA