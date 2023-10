Adolescente cria sabonete para tratar câncer de pele e ganha prêmio

Adolescente de 14 anos de idade desenvolve sabonete acessível para tratar o câncer de pele; entenda Crédito: Fairfax County Public Schools

O que você estava fazendo quando tinha 14 anos de idade? O jovem Heman Bekele, estudante do nono ano na escola Fairfax County Public Schools, do estado da Virgínia, Estados Unidos, com esta idade desenvolveu um sabonete que trata o câncer de pele e ganhou um prêmio pela criação. Bekele apresentou o produto e ganhou o 3M Young Scientists Challenge de 2023, que é um concurso importante de ciências e engenharia voltado para estudantes do ensino médio nos Estados Unidos, e administrado pela Discovery Education. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Além disso, o jovem foi nomeado como o “Melhor Jovem Cientista da América” e recebeu um prêmio de U$ 25 mil, que equivale em torno de 125 mil reais.

Qual foi a motivação do adolescente para criar o sabonete? O jovem estudante sempre foi apaixonado pela ciência. Ele começou o processo de criação do produto com apenas 12 anos de idade e levou um ano e meio para chegar a um protótipo. Sua principal motivação foi quando descobriu o preço do tratamento de câncer de pele. Bekele, que nasceu na Etiópia e se mudou para os Estados Unidos com quatro anos, soube que o câncer de pele tem grande incidência em países em desenvolvimento, e que o preço médio de uma cirurgia é de US$ 40 mil, aproximadamente R$ 200 mil. O estudante disse que queria criar um produto que fosse acessível para o maior número de pessoas, principalmente para população de baixa renda. Fiocruz desenvolve kit que detecta sangue infectado com malária; VEJA Câncer de pele: do que é feito o sabonete? Heman primeiramente teve que estudar mais sobre o câncer de pele e procurou entender como as células dentríticas, que atuam na imunidade, funcionam.



Os três principais ingredientes do produto são o ácido salicílico, o ácido glicólico e a tretinoína. A junção das substâncias reativam as células dendríticas, que se unem aos glóbulos brancos e combatem as células infectadas. Além disso, o jovem teve que inserir no sabonete 3M Cavilon, óleo de coco e manteiga de karité orgânica, para que o produto não se quebrasse.