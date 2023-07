7 dicas para praticar o autocuidado diariamente

Em 2011, a Organização Mundial da Saúde (OMS) instituiu o Dia Internacional do Autocuidado com o propósito de conscientizar a população acerca da importância de zelar pela própria saúde. Segundo levantamentos da OMS em 2022, as práticas de autocuidado demonstraram-se eficazes na promoção da saúde e na prevenção de doenças.

Além disso, os dados indicam que, na média mundial, as pessoas gastam menos de 1 hora por ano com um profissional de saúde, mas gastam mais de 8.700 horas por ano com autocuidados. A redução de fatores de risco pessoais, como inatividade física ou uso de tabaco, pode prevenir 81% das doenças cardiovasculares. A adoção sustentada de intervenções de autocuidado de qualidade e baseadas em evidências pode reduzir a mortalidade e morbidades e melhorar a saúde e o bem-estar.

“O engajamento, o empoderamento, o conhecimento e a educação populacional sobre a importância do cuidado com sua a própria saúde, impactam não só a qualidade de vida de cada pessoa, mas podem trazer benefícios como economia ao setor de saúde no geral, pois as pessoas precisam de menos atendimento nos Pronto Socorros (PS) dos hospitais ao começarem a cuidar regularmente de si mesmas”, afirma o Dr. Rizzieri Gomes, cardiologista focado na mudança do estilo de vida (MEV) de seus pacientes.

Evite a automedicação

É preciso, contudo, tomar cuidado na automedicação. Segundo informações de uma pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), por meio do Instituto Datafolha, em seis meses de 2019, 77% dos brasileiros se automedicaram e utilizaram medicamentos. Quase metade (47%) se automedica pelo menos uma vez por mês, e um quarto (25%) o faz todo dia ou pelo menos uma vez por semana.

“A utilização de remédios sem o acompanhamento de um médico pode trazer mais prejuízos do que benefícios para a saúde das pessoas, pois nem sempre o medicamento certo é usado para tratar a doença e ele quase nunca é utilizado da maneira ou pelo período adequado”, diz o Dr. Rizzieri Gomes, que completa: “O erro na medicação ou no tempo de utilização pode fazer com que o vírus ou a bactéria se fortaleçam e a doença persista”.

Hábitos saudáveis são fundamentais

Conforme explica o Dr. Rizzieri Gomes, o autocuidado é fundamental para a manutenção da saúde. “Mas o autocuidado vai muito além de não tomar remédios por conta própria. É sobre aprender a cuidar do nosso próprio corpo e mente e respeitá-los, levando uma vida mais balanceada e consequentemente mais saudável, olhando para o que comemos, nos atentando à necessidade de praticar exercícios físicos, de ter tempo para descansar e desfrutar do lazer”.

Alguns dos pilares do autocuidado envolvem a utilização correta de produtos e serviços de saúde; buscar constantemente informações sobre saúde em fontes confiáveis, como a imprensa tradicional; bem-estar mental e autoconhecimento; prática de atividades físicas; alimentação saudável; consciência de atitudes de risco; e boa higiene pessoal e do ambiente.

Praticando o autocuidado

A seguir, o Dr. Rizzieri Gomes lista algumas dicas para você praticar o autocuidado diariamente:

1. Tenha equilíbrio

Tudo que é em excesso faz mal à saúde. É preciso saber a hora de trabalhar e de descansar. Tenha tempo de descanso para ler um livro, brincar com os filhos, ir à praia, caminhar com o cachorro, sair para se divertir com os amigos e com a família. O corpo e a mente precisam estar em sintonia para que a vida flua bem.

2. Pratique exercícios físicos que tragam prazer

Manter-se ativo é benéfico, com inúmeras vantagens. Caminhe no parque sozinho, com um amigo, corra sozinho ou com um grupo, pedale, caminhe com o cachorro.

3. Cuide da alimentação

Não é preciso radicalizar e cortar tudo que se gosta de comer, mas é preciso diminuir a ingestão de embutidos e açúcares, por exemplo. Comece substituindo produtos na alimentação do dia a dia, deixando-a mais saudável, com frutas, verduras e legumes.

O nosso corpo precisa diariamente de vitaminas e minerais para funcionar perfeitamente. Um cardápio equilibrado traz diversos benefícios, tanto para o aspecto físico quanto para o mental. Mudar os hábitos diários pode trazer ainda mais energia.