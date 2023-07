7 erros que prejudicam sua rotina de skincare

Uma rotina de cuidados é de extrema importância para manter a saúde e a beleza da pele em dia. Ela não apenas ajuda a manter uma aparência jovem e radiante, mas também desempenha um papel essencial na proteção contra os danos causados pelo ambiente, como poluição, raios solares e substâncias químicas.

No entanto, se você está praticando a rotina há algumas semanas e percebeu que não está obtendo os resultados desejados, pode ser que alguns erros estejam prejudicando o seu skincare. Para solucionar este problema, reunimos um time de especialistas para explicar por que os cosméticos podem não funcionar como esperado. Veja!

Ao entrar em contato com a pele, um ingrediente cosmético enfrenta vários obstáculos que podem impedir que penetre no tecido cutâneo e funcione adequadamente, como impurezas e a própria camada mais superficial da pele que funciona como uma barreira.

“Por isso, a limpeza diária da pele é indispensável para remover resíduos e sujidades que podem impedir que o cosmético hidratante penetre de forma adequada e exerça a ação esperada”, diz a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD).

Outra estratégia para garantir que os produtos penetrem adequadamente na pele é investir na esfoliação. “Além de renovar a aparência da pele, tornando-a mais suave e luminosa, o esfoliante, ao remover as células mortas da superfície da pele, aumenta a eficácia dos cosméticos que serão aplicados em seguida”, explica a dermatologista Dra. Lilian Brasileiro, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Quando o assunto é a penetração dos cosméticos na pele, é importante prestar atenção também se os ativos utilizados na fórmula são realmente capazes de ultrapassar as camadas da pele e alcançar o alvo. “Para isso, o consumidor precisa estar atento a fórmulas que, além de contarem com ativos anti-idade e antioxidantes, por exemplo, possuam mecanismos que permitam que os princípios ativos atinjam o local desejado. Um exemplo é a nanotecnologia, pois, quanto menor for o tamanho da molécula, melhor será a absorção do ativo e, consequentemente, maior será sua eficácia […]”, destaca a farmacêutica Maria Eugênia Ayres.

Cosméticos vencidos causam intolerâncias e reações alérgicas (Imagem: Irina Bg | Shutterstock)

4. Usar cosméticos vencidos

Caso o produto não esteja funcionando como deveria, vale checar se ele continua dentro da validade. “O prazo de validade é fundamental para garantir a efetividade de um produto. Um cosmético clareador vencido pode perder sua capacidade de clarear, assim como um protetor solar vencido pode deixar de proteger adequadamente contra os raios solares. Além disso, produtos fora da validade podem causar intolerâncias, reações alérgicas e até mesmo infecções”, diz Maria Eugênia Ayres.

5. Investir em produtos que não são para o seu tipo de pele

Cada pele é única, com características e necessidades específicas. E, para garantir a eficácia do skincare, os cosméticos devem suprir essas necessidades. “Enquanto pessoas com pele seca, por exemplo, devem optar por cosméticos formulados com veículos mais ‘pesados’, como cremes, aqueles que possuem a pele mais oleosa ou acneica devem dar preferência para produtos mais fluidos, em gel ou gel-creme”, aconselha a Dra. Paola Pomerantzeff.

Ter noções básicas sobre as indicações dos principais ativos do mercado cosmético também é importante. “Se o objetivo é controlar a oleosidade da pele, é interessante optar por produtos com ingredientes como zinco, extrato de alecrim, ácido mandélico e ácido salicílico. Já para hidratar a pele seca, grandes coringas incluem a vitamina E, esqualano, aquaporinas, coenzima Q10 e D-pantenol”, diz a Dra. Lilian Brasileiro. Na dúvida, é importante consultar o dermatologista para receber recomendações específicas para você.

6. Não adaptar o skincare

As necessidades da pele mudam de tempos em tempos, o que pode acontecer com o passar dos anos, devido à idade, ou até mesmo de um mês para o outro, devido às mudanças climáticas de cada estação. “Por exemplo, no inverno, a pele fica naturalmente mais seca por conta do frio, baixa umidade, banhos quentes e ventos constantes. Então, temos que adequar os produtos do necessaire a esse novo momento, procurando por cosméticos com maior capacidade hidratante que privilegiem a pele nessa estação”, afirma a Dra. Paola Pomerantzeff.

Logo, não basta consultar o dermatologista apenas uma vez para descobrir uma rotina de skincare ideal que será utilizada por toda vida. É importante que essas visitas ao médico sejam realizadas regularmente para que os produtos estejam sempre alinhados com as suas necessidades.

7. Nutrir expectativas irreais

Por mais eficaz que um cosmético possa ser, é preciso lembrar que eles são apenas isso: cosméticos. Logo, sua ação é limitada. Então, é preciso alinhar suas expectativas com o que realmente é possível com a rotina de skincare e, caso você deseje resultados mais expressivos, o ideal é apostar nos procedimentos estéticos.

Por Paula Amoroso