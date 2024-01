Câncer de pele é o mais incidente no Ceará; exposição solar é o principal fator de risco

O câncer de pele é provocado pelo crescimento anormal e descontrolado das células que compõem a pele. Essas células se dispõem formando camadas e, de acordo com as que forem afetadas, são definidos os diferentes tipos de câncer. Conforme estimativas do Instituto Nacional do Câncer (Inca), o Ceará deve registrar mais de dez mil novos casos de câncer de pele em 2023.

A dermatologista do Centro Dermatológico Dona Libânia, Aracy Pontes, explica que os tipos de câncer mais comuns no Estado são o carcinoma basocelular (CBC), o carcinoma espinocelular (CEC) e o melanoma. Percentualmente, a nível nacional, o CBC corresponde a 85% dos casos, o CEC a 10% e o melanoma a 5%.



“O Ceará acompanha essa mesma distribuição dos casos sendo, também o mais frequente, o carcinoma basocelular — que é considerado o menos agressivo. Ele raramente vai causar metástase, porque é um tumor que tem um crescimento lento. O CBC se manifesta, principalmente, como uma pequena ferida que não cicatriza, uma lesão semelhante a uma pápula áspera, que sangra quando você tenta tirar a casca”, elucida.