5 aplicativos que vão te ajudar a organizar a rotina

Manter a rotina pessoal, de casa e do trabalho organizada pode ser um desafio para algumas pessoas. São inúmeras tarefas para cumprir ao longo do dia. Logo, é comum esquecer das coisas ou, até mesmo, ficar perdido com o que precisa ser feito. Por isso, os aplicativos de organização pessoal, a maioria disponível para celulares e computadores, são ótimos para manter tudo em ordem e sob controle.

Para Guilherme Mendonça de Moraes, mestre em computação aplicada e especialista em engenharia de sistemas, “um dos motores propulsores da informática é automação de processos manuais”. Ainda segundo ele, têm surgido cada vez mais “ferramentas capazes de auxiliar o ser humano em suas tarefas diárias, como é o caso dos aplicativos de organização pessoal”.

Como funcionam

A maioria dos aplicativos de organização pessoal armazena as informações na nuvem. Assim, de acordo com Guilherme Mendonça de Moraes, essas informações podem ser acessadas de qualquer lugar e em qualquer horário, “bastando ter um dispositivo conectado à internet e mediante login e senha autorizados”.

Principais aplicativos

Atualmente, existem inúmeros aplicativos para organização que podem ser utilizados para manter a ordem na rotina pessoal da casa ou do trabalho. Por isso, é quase impossível não encontrar um aplicativo que se adeque às suas necessidades e rotinas. Conheça alguns deles:

Google Keep

O aplicativo para criação de notas também pode ser utilizado em tablet, computador e wearables Android. Com uma interface intuitiva, a ferramenta possibilita criar textos, listas e desenhos, inserir imagens e gravações de áudio, para que o próprio Google Keep transcreva. Além disso, permite o compartilhamento das notas com outras pessoas ou inseri-las em documentos e apresentações do Google.

Disponível para iOS e Android – Gratuito

Evernote

O aplicativo possibilita fazer anotações em variados formatos, como notas, cadernos, listas de verificação e de tarefas pesquisáveis. Além disso, ele também permite arquivar áudios, vídeos, contas, faturas e muito mais. É possível sincronizá-lo com computador, iPad e outros dispositivos.

Disponível para iOS e Android – Gratuito