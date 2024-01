Jogo do aviãozinho: o que se sabe sobre o site de apostas ilegal

Jogo do Aviãozinho vira alvo de investigação Crédito: Reprodução

O Crash, conhecido como "Jogo do Aviãozinho" é um dos principais games da plataforma de apostas online Blaze. O jogo virou alvo de investigação após reclamações de apostadores de que estariam sendo enganados pela plataforma. O Fantástico, da Rede Globo, trouxe detalhes do caso no domingo, 17. Influenciadores como Viih Tube, Jon Vlogs, Juju Ferrari e Mel Maia fizeram divulgação do jogo em suas redes sociais e viraram alvo da investigação.

Viih Tube afirma que não fará mais divulgações de sites de apostas; ENTENDA

Jogo do Aviãozinho: o que é? O Crash funciona da seguinte forma: assim que o avião começa a voar, o valor da premiação vai aumentando e o apostador tem que decidir a hora de parar o voo. Caso surja a palavra “Crashed” antes de parar a aeronave, a aposta está perdida. O jogo é ilegal no Brasil, assim como diversos outros da plataforma Blaze. As punições para a prática podem atingir empresas, apostadores e divulgadores, como é o caso de vários influencers. Jogo do Aviãozinho: detalhes da investigação Relatórios financeiros que constam no inquérito da polícia mostram que parte do valor arrecadado pela Braze é destinado a três brasileiros. Eles são apontados como donos ocultos da empresa. Advogados contratados pela plataforma para tratar do caso afirmam que a empresa tem sede em Curaçao, ilha holandesa localizada no Caribe. Por isso, a atividade dela não configura infração penal, mesmo que os apostadores sejam brasileiros. Eles alegam ainda que em outro caso semelhante, o Ministério Público de São Paulo pediu o arquivamento do inquérito e a decisão de bloqueio de bens foi revogada.

Jogo do Aviãozinho: que medidas a Justiça tomou? A Justiça determinou que R$ 101 milhões fossem bloqueados da Blaze e que o site fosse retirado do ar. A ordem judicial, no entanto, não surtiu efeito. Um dos endereços eletrônicos usados pela plataforma até parou de funcionar, mas outros vieram no lugar e a oferta de jogos continuou funcionando normalmente.

O fato de a empresa não ter sede nem responsáveis legais no Brasil dificulta o trabalho da polícia para chegar aos donos da plataforma ilegal. PF faz ação para prender acusados de envolvimento com jogos ilegais; VEJA

Jogo do Aviãozinho: suspeita de estelionato A investigação sobre a Blaze surgiu a partir da denúncia de apostadores de não estarem recebendo o valor quando ganhavam prêmios mais altos. Em entrevista ao Fantástico, alguns relataram os casos.