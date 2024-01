Casal de influencers em Fortaleza recebia R$ 250 mil por semana para divulgação de jogos de azar

Ação é da Delegacia de Combate às Ações Criminosas Organizadas (Draco) conjunta com a Polícia Civil do Maranhão.

Um homem e uma mulher, ambos digital influencers com milhares de seguidores, foram presos em uma operação de combate à divulgação de jogos de azar e lavagem de dinheiro, nesta sexta-feira, 15.

Os dois influenciadores possuíam uma casa de luxo no município do Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza. Scarllete Greta Costa Melo, de 28 anos e Erick Costa de Brito, de 23 anos, são suspeitos de crime de lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Erick possui diversos antecedentes criminais e é condenado por homicídio. Os mandados judiciais por integrar organização criminosa também foram cumpridos e os dois foram levados para a sede da Draco. O casal ainda foi atuado em flagrante por uso de documento falso. O homem ficou preso e a mulher sob o monitoramento eletrônico. Eles são apontados como os chefes do grupo e são alvo da segunda fase de uma investigação que começou no Maranhão.

A primeira fase ocorreu em setembro e a Polícia do Maranhão descobriu que após a ofensiva alguns desses influencers fugiram do estado e foram para o Ceará. A partir dessa informação, a Draco iniciou o monitoramento desses grupos e identificou a divulgação da festa que tinha duração de três dias e teria o objetivo de divulgação de jogos de azar.

"Alguns influenciadores do Maranhão ganhavam cerca de R$ 250 por semana para divulgar os jogos. Em pouco mais de três meses alcançavam cifras de oito milhões de reais", aponta o delegado Pedro Adão, da Polícia Civil do Maranhão.

O delegado explica que a divulgação de jogos de azar é uma contravenção penal e há também o crime de propaganda enganosa. O fato de divulgar e disponibilizar links para a plataforma resulta na prática dos crimes.



"Durante as investigações conseguimos a cautelar de busca e apreensão e após análise de aparelhos celulares, que além de jogos de azar atuavam com tráfico de drogas e integravam organização criminosa famosa no Maranhão", comenta.