Jogo do Tigre: polêmicas envolvendo app caça-níquel no Brasil

Conheça o Jogo do Tigre e as polêmicas que envolvem o aplicativo de apostas no Brasil Crédito: PG Soft/Reprodução

Uma breve pesquisa do termo “Jogo do Tigre” em mecanismos de busca apresenta ao usuário brasileiro uma série de conteúdos patrocinados. O aplicativo chegou ao Brasil em meados de agosto e alcançou o 10º lugar de downloads no mês seguinte, de acordo com o serviço AppMagic, antes de ser retirado da Google Play. Em seu lugar, duplicatas do jogo “Tigre Slots - Sortudo” podem ser encontradas na plataforma. A maioria mantém indicação livre, embora apontem em sua descrição um conteúdo relacionado a jogos de aposta. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Também chamado de “Fortune Tiger”, o game funciona como um cassino online e é descrito na página original da criadora do aplicativo, PG Soft Games, como um caça-níquel (“Video Slots”, em inglês).

Conheça mais sobre o aplicativo e a sua chegada ao Brasil, além das polêmicas envolvendo o Jogo do Tigre. Como funciona o Jogo do Tigre Apesar de conteúdo relacionado com apostas, alguns aplicativos usam o nome Jogo do Tigre com classificação livre Crédito: Reprodução/PlayStore “São várias plataformas”, responde a profissional da área administrativa Bruna Magalhães, 23, sobre o aplicativo. “Conheci uma delas por uma blogueira do Instagram mesmo”, completa ao ser questionada sobre a primeira experiência com o jogo. O Fortune Tiger funciona a partir da combinação de símbolos, que determinarão o resultado para o jogador. Com o depósito de um valor, o usuário pode “rodar” até conseguir uma quantia para sacar. A jogadora afirma que mantém “resultados medianos”, mas ainda perde todos os dias. “Porém não supera o ganho”, acrescenta. Sobre o funcionamento do sistema de indicação, presente no Jogo do Tigre, Bruna explica que cada plataforma possui um link próprio. “Você copia, envia para a pessoa. Se essa pessoa depositar, você ganha comissão. Quanto mais pessoas entram pelo seu link, maior a bonificação”, revela.

Investigações do Jogo do Tigre Na operação intitulada Quebrando a Banca, a Polícia Civil do Maranhão, com investigações da Superintendência Estadual de Investigação Criminal (Seic), procurou reprimir um suposto esquema de pirâmide financeira envolvendo o jogo Fortune Tiger. “A Plataforma Tiger é um jogo proibido no Brasil. Temos informações de que várias pessoas tiveram prejuízo. As investigações seguem e se for confirmada a existência de um esquema de pirâmide financeira, os envolvidos serão devidamente responsabilizados”, informou em nota o delegado-geral da Polícia Civil maranhense, Jair Paiva. Jogo do Tigre: influenciadora teve bens apreendidos A influenciadora digital Skarlete Mello foi uma das responsáveis pela divulgação do “Jogo do Tigrinho” no Brasil. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, as postagens compartilhavam imagens do aplicativo.

Na operação, Skarlete teve seus bens apreendidos, entre eles quatro automóveis de luxo. A Polícia Civil maranhense também solicitou ao Judiciário o bloqueio de cerca de R$ 8 milhões em contas bancárias ligadas à influenciadora. Em carta aberta na rede social, os advogados da divulgadora do jogo declararam estranheza em relação ao “movimento de todo o aparato do Estado, com uma operação faraônica, para investigação de suposta contravenção penal”. Os jogos de azar são tipificados como contravenção penal pela legislação brasileira. No artigo 50 da Lei de Contravenções Penais, estabelecer ou explorar jogo de azar em lugar público ou acessível ao público é punível com prisão simples de 15 dias a 3 meses, e multa.