Rico Melquíades e Dayanne Bezerra brigam em festa de São João

Os influenciadores Rico Melquíades e Dayanne Bezerra, irmã de Deolane, se envolveram em uma confusão em uma festa na última sexta-feira, 9. Os dois brigaram no São João da Vila, evento em Alagoas realizado pelo influenciador digital Carlinhos Maia. Vídeos publicados nas redes sociais mostram troca de socos e exaltação dos ânimos.

A briga teria sido causada por um story publicado por Dayanne em seu Instagram. No post, ela compartilhou uma captura de tela de uma conversa entre um conhecido dela e Matheus Freire, namorado de Rico Melquíades. Com isso, ela insinuou que o campeão de “A Fazenda 13” estava sendo traído.

Dayanne teria feito a provocação depois de Matheus defender a influenciadora Juju Ferrari, que alegou ter sido desconvidada da festa de Carlinhos Maia por ação de Deolane Bezerra. Em seguida, deletou o story. “Gente, eu vou apagar porque, como é muito promíscuo, baixo e sujo o print, eu tenho medo de cair meus stories. Então, quem queria ver, já viu. Se o milionário quiser, eu mando para ele”, disse.

A Day fez o rico de pau, e quebrou ele e a irmã numa cajadada só KKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/ntsspRjeEg June 10, 2023

Dessa forma, Rico decidiu falar pessoalmente com Dayanne. Uma mulher vestida de verde identificada como Gabi, irmã do influenciador, o acompanhou e ficou na frente de Dayanne. Gabi acaba jogando bebida nela enquanto a discussão acontece, o que resultou na troca de agressões físicas.

Tapas, socos e muitos machucados

A briga generalizada teve socos, tapas e várias pessoas envolvidas, entre aqueles que tentavam apartar e os que buscavam defender os agredidos. No Instagram, Dayanne publicou imagens nas quais é possível ver machucados em sua perna. Ela também relatou ter quebrado um dente e chegou a ir a uma delegacia alegando que Rico teria batido nela.

Desculpa, mas a Dayane, irmã da Deolane, MENTIU muito quando disse que o Rico bateu nela. O vídeo é claro: ela vai pra cima da irmã dele e tudo que o Rico fez é ficar de costas pra proteger a irmã e vem uns homens pra cima dele também. Patético!pic.twitter.com/pbprv99eWo — Yan (@yankisner) June 10, 2023

Entretanto, em mensagens divulgadas pelo seu assessor, Bruno Ribeiro, Rico jura que não a agrediu e que estava apenas protegendo a irmã. “Eu não bati. Juro por Deus. Veja direito o vídeo. Se juntaram um monte de gente, me derrubaram no chão e começaram a me bater. Eu tô roxo. Eu só ficava abraçando a Gabi, porque tava indo as duas, e ficava com a mão pra elas não virem. Eu não toquei um dedo nela", afirmou em conversa com o assessor.

"Merecia uma mãozada na cara mesmo"

Bruno admitiu que viu Gabi bater em Dayanne e a advogada revidar. "Só para deixar claro, eu não passo pano porque é amigo meu. Não foi certo o que a Gabi fez. Merecia uma mãozada na cara mesmo, porque se uma pessoa jogar bebida na minha cara ela vai apanhar também. Não tiro a razão, porque toda ação tem uma reação".

Ele complementou: "O que eu acho feio é levantar falso (testemunho) de coisas que não aconteceram. O que eu estou achando feio foi a covardia de um monte de gente segurar o Rico e bater nele por trás".

Dayanne Bezerra publicou um comunicado em seu perfil no Instagram afirmando que “sua equipe jurídica já está tomando as necessárias e devidas medidas judiciais cabíveis ao caso".

