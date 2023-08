Mel Maia e MC Daniel terminam namoro 1 mês após reconciliação

Mel Maia confirma fim do namoro com MC Daniel após tentativa de reconciliação

Relembrando o início do relacionamento amoroso, Mel comentou que o namoro começou de uma amizade e que “nós nos amamos, nos respeitamos e queremos o bem um do outro”. “Nós decidimos juntos preservar este sentimento tão importante”, conta.

Mel Maia revelou que não está mais namorando o MC Daniel. A informação foi divulgada pela própria artista em publicação no Story do Instagram nesta terça-feira, 29.

Mel Maia confirma fim do namoro com MC Daniel após tentativa de reconciliação Crédito: Reprodução/Instagram

Mel Maia e MC Daniel já terminaram o namoro anteriormente

Mel Maia e MC Daniel revelaram o namoro em outubro de 2022. Em junho deste ano, o casal terminou pela primeira vez, mas voltaram no início de agosto.

No último domingo, 27, MC Daniel comemorou o aniversário de 25 anos de idade e a ausência de Mel foi notada pelos fãs do casal. Após rumores de um segundo término, a atriz confirmou o fim do relacionamento.



