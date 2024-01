Os filmes que mais marcaram o Brasil em 2023

De acordo com informações disponibilizadas pelo Google Trends, dez filmes marcaram o imaginário dos brasileiros em 2023; confira quais são

Mostrando o impacto dominante do cinema Hollywoodiano, o ranking da lista de filmes mostra quais títulos foram mais buscados no Google.

Junto com o fim de ano, chegam as memórias mais marcantes dos 12 meses que se passaram, o que dá luz às principais retrospectivas de 2023. O Google, a partir da ferramenta Trends, divulgou uma lista dos filmes mais marcantes para o Brasil neste ano.

O Gato de Botas descobre que sua paixão por aventuras lhe custou um alto preço após um acidente: só lhe resta uma de suas nove vidas. Ele, diante do seu apreço por viver, parte em uma jornada épica para encontrar o mítico Último Desejo e restaurar suas nove vidas.

Abaixo, confira os títulos de filmes mais buscados no Google em 2023.

A estreia de Bruna Marquezine no cinema americano colocou Besouro Azul no ranking de filmes que mais marcaram os brasileiros em 2023. Baseada nos quadrinhos da DC, a produção conta a história do adolescente Jaime Reyes , que ganha superpoderes quando um misterioso escaravelho se prende à sua coluna e lhe fornece uma poderosa armadura alienígena azul.

Onde assistir: HBO Max

6. John Wick 4: Baba Yaga

John Wick Crédito: Divulgação

John Wick é um ex-assassino de aluguel cuja cabeça vale uma recompensa milionária que aumenta cada vez mais. Ele retorna às telas sendo procurado em todo o mundo por inimigos dispostos a matar.

Onde assistir: assinatura Prime Video

5. Avatar 2

Avatar 2 Crédito: Divulgação

O segundo filme da franquia de James Cameron mostra como, após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos.

Onde assistir: Disney Plus

4. Guardiões da Galáxia 3

Guardiões da Galáxia Crédito: Divulgação

Mais uma franquia da Marvel muito esperada pelos fãs do universo de super-heróis. Nesta sequência, Peter Quill deve reunir sua equipe para defender o universo e proteger um dos seus. Se a missão não for totalmente bem-sucedida, isso pode levar ao fim dos Guardiões.

Onde assistir: Disney Plus

3. Velozes e Furiosos 10

Velozes e Furiosos 10 Crédito: Divulgação

No décimo filme da série Velozes & Furiosos e último da nova trilogia (Velozes 8, 9 e 10), Dom Toretto e sua família precisam lidar com o adversário mais letal que já enfrentaram.

Alimentada pela vingança, uma ameaça terrível emerge das sombras do passado para destruir o mundo de Dom e todos que ele ama.

Onde assistir: disponível para aluguel no Google e no Youtube

2. Oppenheimer

Oppnheimer Crédito: Divulgação

Dirigido por Christopher Nolan, o filme de drama histórico com pitadas de ação mostra o físico J. Robert Oppenheimer trabalhando com uma equipe de cientistas durante o Projeto Manhattan, o que leva ao desenvolvimento da bomba atômica.

Onde assistir: disponível para aluguel no Google e no Youtube

1. Barbie



Barbie Crédito: Divulgação

Dirigido por Greta Gerwig, o filme é inspirado na Barbie, a boneca da Mattel. No roteiro, depois de ser expulsa da Barbieland por ser uma boneca de aparência menos do que perfeita, a Barbie parte para o mundo humano em busca da verdadeira felicidade.



Onde assistir: disponível para aluguel no Google e no Youtube