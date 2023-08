Com Bruna Marquezine, Besouro Azul ultrapassa Barbie nos EUA

Primeiro filme internacional de Bruna Marquezine, “Besouro Azul” vem conquistando os primeiros recordes nas bilheterias pelo mundo. De acordo com o noticiário estadunidense, o longa-metragem do super-herói da DC desbancou “Barbie” nas arrecadações.

No fim de semana de estreia de “Barbie”, o filme estrelado por Margot Robbie faturou US$ 155 milhões, mas no último final de semana, quando “Besouro Azul” estreou, o longa de Greta Gerwig arrecadou US$ 21,5 milhões.

Segundo o Variety, o filme protagonizado por Xolo Maridueña fechou o primeiro final de semana com uma bilheteria de 25,4 milhões de dólares, removendo “Barbie” do posto de primeiro lugar nos cinemas dos Estados Unidos.