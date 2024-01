Star+, Netflix e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Star +, Prime Video, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Se Eu Fosse Luísa Sonza" e "Tokyo Revengers - Temporada 2", confira as opções!

Netflix



Nesta série documental, a cantora pop mais polêmica do Brasil fala sobre a vida amorosa, carreira, controvérsias e a criação de um novo álbum.



Star+



Na nova temporada, a gangue Tokyo Manji e a 10ª geração dos Black Dragons – uma gangue fundada por Shinichiro Sano, irmão mais velho de Mikey, entram em confronto. Em paralelo, Takemichi descobre que as mudanças feitas por ele no passado não consertam o futuro.