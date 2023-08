'Oppenheimer' em 35mm: um acontecimento para os cinéfilos no Uruguai

Cena da biografia do físico Robert Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan Crédito: Universal Pictures/ AP /picture alliance

"Temos uma notícia bombástica!", assim foi anunciada a estreia de "Oppenheimer" (2023) numa película de 35 milímetros na Cinemateca Uruguaya, um acontecimento para os cinéfilos do país, um dos quatro da América Latina em que o filme pode ser visto neste formato. Em 20 de julho, quando o longa-metragem sobre o "pai" da bomba atômica, J. Robert Oppenheimer, estreou nas salas de cinema, o Uruguai não exibia um filme em fita tradicional há uma década, pois a indústria cinematográfica substituiu o formato pela tecnologia digital. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Tudo decorre do fato de Christopher Nolan, que filma em celulóide e é um ativista da proteção dos arquivos cinematográficos, pede que em todos os países onde possa ser projetado em filme, em 70mm ou 35mm, seja feito assim", disse à AFP Lorena Pérez, coordenadora do Arquivo Cinematográfico da Cinemateca Uruguaya. O cineasta britânico, que dirigiu "Amnésia" (2000), "Dunkirk" (2017) e a trilogia "Batman", filmou "Oppenheimer" em alta resolução para exibição ideal em 70mm, prática pouco comum. No entanto, a Cinemateca Uruguaya, uma instituição privada que exibe regularmente seus filmes em fita, reúne condições de exibir a produção em 35mm, um formato que respeita muito mais a obra original do que o digital. De acordo com Pérez, existe uma gama muito maior entre as cores, fazendo com que sobressaia ainda mais.

"No filme, os pretos são mais pretos e os brancos são mais brancos e entre eles há uma gama muito maior. E quando projetado, cada quadro é diferente. O digital é muito mais linear. Não é melhor nem pior, é diferente", explica, ressaltando que o diretor idealizou "Oppenheimer" para ser visto em uma tela grande como a do cinema. Sem CGI? Como Nolan recriou a explosão da bomba atômica em Oppenheimer A produção tem Cillian Murphy, ator de Peaky Blinders, como J. Robert Oppenheimer, criador da bomba atômica Crédito: Ignacio SANCHEZ MELLO / AFP / Divulgação

Oppenheimer: uma “espécie de DJ” "São nove rolos, é um filme longo", diz o projecionista Martín Ramírez ao posicionar os dois primeiros no projetor, momentos antes de ser exibido na sessão. Os dois projetores Kinoton permitem evitar a emenda das fitas. Quando o rolo de 20 minutos está prestes a terminar, uma marca indica quando iniciar o seguinte. "Somos como uma espécie de DJ e as mudanças têm que sair da melhor forma. A ideia é que não seja notado", acrescenta Ramírez sobre o ofício que aprendeu na prática há 12 anos, embora atualmente o considere "em extinção". Para o projecionista de 47 anos, assistir filmes em 35mm tem um pouco do "charme de ouvir vinil".

"Quando acaba o primeiro rolo, ele é rebobinado para o dia seguinte e assim acontece com todos. Por isso o trabalho é um pouco mecânico, ainda requer muita atenção", continua, enquanto o som do filme se mistura com o zumbido do projetor. Um desafio adicional de sua exibição é que a cópia requer legendas eletrônicas em espanhol. "Tem uma pessoa na sala com um computador, com as legendas já traduzidas e quando troco os rolos, elas têm que caber", diz ele. Barbieheimer: Entenda a 'disputa' dos filmes Barbie e Oppenheimer