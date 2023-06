Velozes e Furiosos: The Rock retorna após briga com Vin Diesel

Lançado nos cinemas no mês de maio, “Velozes e Furiosos 10” trouxe diversas surpresas para os fãs da franquia. Comandado por Vin Diesel, o novo filme contou com diversas estrelas de Hollywood no elenco, como Jason Momoa, Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron e Ludacris.

Entre as novidades descobertas na sala de cinema, o retorno de Luke Hobbs - interpretado por Dwayne Johnson, o The Rock - foi anunciado nas cenas pós-créditos do décimo filme e confirmado pelo ator nesta quinta-feira, 1º.

“As reações ao redor do mundo com o retorno de Hobbs em 'Velozes e Furiosos 10’ nos surpreenderam!”, escreveu The Rock em publicação no Twitter. O ator afirma que seu personagem irá reaparecer na saga com um filme spin-off que será lançado antes de “Velozes e Furiosos 10: Parte 2”.

O personagem de The Rock apareceu pela primeira vez em "Velozes e Furiosos" no filme de número 5, surgindo novamente no 6, 7 e 8. Em 2019, estreou o primeiro spin-off da franquia: “Hobbs e Shaw”, que acompanhava Dwayne e Vin Diesel. Depois desse filme, os atores cortaram relações.

No longa-metragem anunciado recentemente, a produção irá focar no personagem de The Rock e será intitulado “Hobbs”. "O próximo filme de 'Velozes e Furiosos' em que você verá o lendário homem da lei será em 'Hobbs', que servirá como um novo capítulo e preparação para 'Velozes e Furiosos 10: Parte 2'”, disse.



Vin Diesel quer Robert Downey Jr. em novo ‘Velozes e Furiosos’

"Velozes e Furiosos 11” poderá contar com Robert Downey Jr. no elenco, é o que deseja Vin Diesel, principal nome da saga automobilística. A informação foi compartilhada por Vin, em entrevista para o Variety, e divulgada em fevereiro.

“Sem dizer muito sobre o que acontece no futuro, há um personagem que é a antítese de Dom (interpretado por Vin Diesel), que está promovendo IA e carros sem motorista. Há alguém que acredita que esse é o futuro, e isso está em desacordo com a mentalidade de Toretto”, disse o ator, em menção a Robert Downey Jr.

Ludmilla está no elenco de 'Velozes e Furiosos 10'; veja vídeo

A cantora Ludmilla estará no elenco do mais novo filme da franquia de “Velozes e Furiosos”. O décimo filme da saga automobilística traz Brie Larson, Tyrese Gibson, Charlize Theron, Ludacris, Jason Momoa e Michelle Rodriguez no elenco.

Estrelado por Vin Diesel, “Velozes e Furiosos 10” é a primeira produção cinematográfica em que Ludmilla participa como atriz. “A vilã agora é atriz de Hollywood!”, escreveu a dona dos hits “Maldivas”, “Verdinha”, “Sou má” e outros sucessos do funk e do pagode brasileiro.

Em seu perfil no Twitter, Ludmilla compartilhou um vídeo dos bastidores das gravações de “Velozes e Furiosos 10” no qual aparece com Vin Diesel e outros atores do longa-metragem.



A Vilã agora é atriz de Hollywood! O resultado vcs conferem em #VelozesEFuriozos10, a partir de 18 de maio em todos os cinemas. @thefastsaga pic.twitter.com/J0WYDEeWLa — LUDMILLA (@Ludmilla) April 24, 2023

