Guardiões da Galáxia 3 tem o melhor desempenho da Marvel de 2023

"Guardiões da Galáxia volume 3" quebrou o recorde de menor queda de bilheteria na segunda semana de exibição. É a menor redução de público entre todas as sequências MCU (Universo Cinematográfico da Marvel) no cinema no período pós-pandemia no mercado norte-americano.

De acordo com relatório da Variety, o orçamento do filme foi estimado em US$ 250 milhões e até o momento estima-se que que tenha arrecadado US$ 528 milhões em bilheteria mundial e US$ 213 milhões na América do Norte. O que é bem acima do estimado. O novo longa-metragem do MCU teve 82% de aprovação no Rottern Tomatoes.

A queda apresentada foi de apenas 49% do público em relação ao final de semana de estreia. É um melhores desempenhos do estúdio, atrás apenas de "Pantera Negra" (45%) e "Thor" (47%).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Filmes como "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumânia", "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e "Thor: Amor e Trovão" tiveram quedas de quase 70% de queda no país.

O filme com mais uma aventura do grupo intergalático tem a premissa de falar sobre as origens de Rocket e debate temas como a crueldade animal. Esse é o último filme da trilogia, dirigido e roteirizado por James Gunn e estrelado por estrelado por Chris Pratt, Zoë Saldaña, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter, Elizabeth Debicki, Maria Bakalova e Sylvester Stallone.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui