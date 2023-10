Dia do Saci: conheça o Halloween brasileiro, que valoriza o Folclore

O Dia do Saci é comemorado no Brasil no dia 31 de outubro, mesmo dia em que se comemora o Halloween. A data surgiu no País em 2003, por meio de um projeto de lei, mas ainda tem dificuldades de se firmar como uma comemoração popular.

A história mais popular sobre o Saci-Pererê, muito divulgada no Dia do Folclore, apresenta-o como um ser mítico que habita as florestas. Ele é um menino negro, que possui apenas uma perna, mas que se movimenta rapidamente. Ele também tem como característica gostar de fazer travessuras e pregar peças nas pessoas.



