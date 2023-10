Duas pessoas morrem e 18 ficam feridas após tiroteio em festa de Halloween nos EUA

Duas pessoas foram mortas e outras 18 ficaram feridas na manhã deste domingo, 29, após um tiroteio em uma festa de Halloween na cidade de Tampa, na Flórida. De acordo com a polícia local, a ação aconteceu em decorrência de uma briga entre dois grupos. As informações são do The Guardian.

Pelo menos dois atiradores participaram da ação. Um dos suspeitos está sob custódia e outro está sendo procurado. "Foi uma perturbação ou uma briga entre dois grupos. E, nessa briga, centenas de pessoas inocentes estavam envolvidas e estavam no caminho", disse Lee Bercaw, chefe de polícia de Tampa, em coletiva de imprensa.

O tiroteio começou pouco antes das 3h em uma rua com grande quantidade de bares e discotecas. De acordo com o policial Jonee Lewis, “centenas” de pessoas estavam nas ruas enquanto as casas noturnas estavam sendo fechadas na madrugada deste domingo.