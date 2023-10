Filme Memórias do Medo, do O POVO+, é exibido no Cinema do Dragão

Primeira edição da Mostra de Cinema Papo Meia-Noite inclui exibição de "Memórias do Medo" e será realizada no Cinema do Dragão entre 31 de outubro e 4 de novembro

O filme original do OP+ — que tem direção de Demitri Túlio e Luana Sampaio — estreou na plataforma de assinantes do O POVO em julho deste ano e traz relatos de vivências reais de cinco entrevistados .

A sessão acontece no Cinema do Dragão na próxima terça, 31 de outubro, às 17h10min. O evento é gratuito e dedicado a obras do gênero fantástico e terror.

O filme “Memórias do Medo”, produção do O POVO+ que destaca histórias sobrenaturais que misturam ficção e realidade, será exibido na abertura da 1ª Mostra de Cinema Papo Meia-Noite.

LEIA TAMBÉM | Memórias do Medo: Personagens revelam detalhes das experiências

Antes da sessão da obra, às 16 horas, haverá a discotecagem Sunset from Hell, com DJs Konflito e Ratpajana. Artigos de terror da loja Velório Virtual e comidas do Las Crias Vegan também estarão disponíveis.

Na sequência de “Memórias do Medo”, acontece a sessão de “Canto dos Ossos”, filme dirigido por Petrus de Bairros e Jorge Polo, grande vencedor da Mostra de Tiradentes de 2020.

LEIA TAMBÉM | Filme cearense "Canto dos Ossos" mistura o real e o horror em trama fantástica

No total, serão exibidos 10 filmes na mostra, que é fruto do podcast homônimo apresentado por Mozart Freire. As exibições ocorrem entre 31 de outubro e 4 de novembro, com sessões sempre às 17h10min e 19h10min.

Completam a lista de filmes as obras "Rodson ou (onde o sol não tem dó)", de Clara Chroma, Cleyton Xavier e Orlok Sombra; "Última Cidade", de Victor Furtado; "Mãe e Filha", de Petrus Cariry; "O Nó do Diabo", de Ramon Porto Mota, Gabriel Martins e Ian Abé; "O Clube dos Canibais", de Guto Parente; "A Máscara de Anhangá", de Kapel Furman e Armando Fonseca; "Mar Negro", de Rodrigo Araújo; e "Pazucus - A Ilha do Descarrego", de Gurcius Gewdner.