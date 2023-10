Prêmio Nobel 2023: veja quem ganhou a premiação

Os vencedores do Prêmio Nobel 2023 estão sendo conhecidos pelo mundo nesta semana, entre os dias 2 e 9 de outubro. A homenagem é destinada “àqueles que, no ano anterior, tenham conferido o maior benefício à humanidade”, de acordo com o testamento do criador, Alfred Nobel.

A honraria, de acordo com os estatutos da Fundação Nobel, pode ser dividida por até três pessoas ou dois trabalhos. No prêmio da Paz, uma organização também pode ser contemplada.

Pierre Agostini nasceu na cidade de Tunes, no então Protetorado francês da Tunísia (atual Tunísia), em 23 de Julho de 1941. Ele é professor e trabalha na Universidade do Estado de Ohio, nos EUA.

Como surgiu o Prêmio Nobel?

O prêmio foi criado em decorrência do terceiro e último testamento do químico e engenheiro sueco Alfred Nobel. Foi assinado no dia 27 de novembro de 1895, no Clube Sueco-Norueguês em Paris.

Ao ser aberto e lido após sua morte, o testamento causou muita polêmica tanto na Suécia quanto internacionalmente, pois o inventor havia deixado 94% de sua fortuna para homenagear e premiar pessoas que realizassem grandes ações em benefício da humanidade.

Sua família se opôs ao estabelecimento do Prêmio Nobel e os premiados que ele nomeou recusaram-se a fazer o que ele havia solicitado em seu testamento. O primeiro Prêmio Nobel foi concedido somente cinco anos depois.

Prêmio Nobel: 4 vezes em que o indicado ou ganhador foi polêmico. VEJA



Quem foi Alfred Nobel?

Nascido no dia 21 de outubro de 1833 em Estocolmo, Alfred Nobel cresceu na capital do Império Russo, São Petersburgo. Seu pai, Immanuel Nobel, criou uma fábrica de ferramentas e explosivos na região. Desde a juventude ele se interessou bastante por química e engenharia, se especializando no assunto.

Trabalhando na fábrica do pai, conheceu a nitroglicerina líquida, que se tornou a essência de sua maior invenção: a dinamite. Ele acreditava que ela facilitaria grandes construções para a população como túneis e canais. Com suas patentes e com a exploração de poços de petróleo na Rússia, Nobel se tornou milionário.

Quando seu irmão faleceu, em 1888, um jornal se enganou e achou que era Alfred, publicando assim um obituário noticiando que “o mercador da morte morreu”. O texto ainda trazia que o “Doutor Alfred Nobel, que enriqueceu ao descobrir maneiras de matar mais pessoas de uma forma mais rápida do que jamais visto, morreu ontem”.

Ao ver a forma como seria lembrado e como estavam utilizando a dinamite para a guerra, Nobel ficou revoltado e decidiu se redimir. Dessa forma, mudou seu testamento e definiu que toda sua fortuna fosse usada para premiar pessoas que prestaram grandes serviços à humanidade. Em dezembro de 1896, ele morreu após uma hemorragia cerebral, aos 63 anos, na Itália.

Quem elege os ganhadores do Prêmio Nobel?

Em seu último testamento, Alfred Nobel definiu as instituições responsáveis pelos prémios: A Real Academia Sueca das Ciências para o Prémio Nobel de Física, Química e Ciências Econômicas; o Instituto Karolinska para o Prémio Nobel de Fisiologia ou Medicina; a Academia Sueca para o Prêmio Nobel de Literatura; e um Comitê de cinco pessoas eleitas pelo Parlamento Norueguês para o Prêmio Nobel da Paz.

No começo, em 1968, o Sveriges Riksbank estabeleceu o Prémio Sveriges Riksbank em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. A Real Academia Sueca de Ciências passou a receber a tarefa de selecionar os Laureados em Ciências Econômicas a partir de 1969.

Confira as datas dos anúncios do Prêmio Nobel 2023

Confira abaixo a programação da semana da premiação:

Nobel de Fisiologia ou Medicina

Segunda-feira, 2 de outubro, às 6h30, no horário de Brasília

A bioquímica húngara Katalin Karikó e o médico norte-americano Drew Weissman receberam o prêmio Nobel de Medicina por descobertas que levaram ao desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19

Nobel de Física

Terça-feira, 3 de outubro, a partir de 6h45, no horário de Brasília

O francês Pierre Agostini, o húngaro Ferenc Krausz e a francesa Anne L'Huillier receberam o prêmio Nobel de Física pelo estudo com elétrons, desenvolvendo uma maneira de criar pulsos de luz extremamente curtos que podem ser usados para capturar e estudar processos rápidos que acontecem dentro dos átomos.

Nobel de Química

Quarta-feira, 4 de outubro, a partir de 6h45, no horário de Brasília

Nobel de Literatura

Quinta-feira, 5 de outubro, a partir de 8h, no horário de Brasília

Nobel da Paz

Sexta-feira, 6 de outubro, a partir de 6h, no horário de Brasília

Nobel de Ciências Econômicas

Segunda-feira, 9 de outubro, a partir de 6h45, no horário de Brasília

Todos os anúncios dos prêmios serão transmitidos ao vivo em https://www.nobelprize.org/ e nos canais digitais oficiais do Prêmio Nobel.