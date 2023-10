Katalin Kariko e Drew Weissman, os pioneiros do RNA mensageiro que levaram o Nobel

A persistência da bioquímica húngara Katalin Karikó e do médico americano Drew Weissman na pesquisa do RNA mensageiro celular rendeu muitos sacrifícios e alguns contratempos, reconhecidos nesta segunda-feira (2) com o Prêmio Nobel de Medicina pelo desenvolvimento de vacinas contra a covid-19. A cientista húngara Karikó, de 68 anos, passou grande parte da década de 1990 redigindo pedidos de subsídios para financiar a sua pesquisa sobre o "ácido ribonucleico mensageiro", moléculas genéticas que informam às células quais proteínas devem produzir, essenciais para manter os nossos corpos vivos e saudáveis. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ela acreditava que o RNA mensageiro era a chave para tratar doenças nas quais ter mais proteína do tipo certo pode ajudar, por exemplo, a reparar tecidos cerebrais após um acidente vascular cerebral (AVC). Mas a Universidade da Pensilvânia, onde Karikó estava prestes a obter o cargo de professora titular, decidiu frear suas atividades depois que vários subsídios foram rejeitados.

"Eu era candidata a uma promoção e eles simplesmente me rebaixaram e esperavam que eu saísse", contou à AFP em entrevista em sua casa na Filadélfia, em dezembro de 2020. Agora, o seu trabalho pioneiro, que abriu caminho para as vacinas Pfizer/BioNTech e Moderna contra a covid-19, rendeu o Prêmio Nobel de Medicina. No final da década de 1980, grande parte da comunidade científica estava focada no uso do DNA para fornecer terapia genética, mas Karikó acreditava que o RNA mensageiro também era promissor, já que a maioria das doenças não é hereditária e não necessita de soluções que alterem permanentemente a genética. Mas primeiro teve que superar um grande problema: em experimentos com animais, o RNA mensageiro sintético provocava uma grande resposta inflamatória quando o sistema imunológico detectava um invasor e tentava combatê-lo. Karikó, junto com seu principal colaborador e co-vencedor Drew Weissman, descobriu que um dos quatro componentes básicos do RNA mensageiro sintético estava defeituoso e os dois conseguiram superar o problema trocando-o por uma versão modificada. Eles publicaram um artigo sobre a descoberta em 2005. Dez anos depois, encontraram uma nova maneira de administrar RNA mensageiro em ratos, usando uma camada de gordura chamada "nanopartículas lipídicas", que impedem a degradação do RNA mensageiro e ajudam a colocá-lo dentro da parte correta das células.

As duas inovações foram fundamentais para as vacinas contra a covid-19 desenvolvidas pela Pfizer e por sua parceira alemã BioNTech, onde Karikó agora é vice-presidente sênior, assim como para as injeções produzidas pela Moderna. O americano Weissman, de 64 anos, condecorado nesta segunda-feira junto com Karikó, não tem intenção de interromper suas pesquisas. Os seus novos objetivos incluem agora o desenvolvimento de uma vacina contra todos os coronavírus. "Houve três pandemias ou epidemias (de coronavírus) nos últimos 20 anos", explicou ele em entrevista à AFP em setembro de 2021. "Temos que assumir que haverá outras", acrescentou.

"Podemos esperar pela próxima epidemia ou pandemia de coronavírus e levar um ano e meio para criar uma vacina. Ou podemos criar uma agora e tê-la disponível ou mesmo usá-la agora", explicou o imunologista da Universidade da Pensilvânia. Weissman nasceu em Lexington, Massachusetts, no nordeste dos Estados Unidos, para onde seus pais - um engenheiro e uma assistente de dentista - se mudaram para poder enviar os filhos para boas escolas públicas. "Quando eu tinha 5 anos fui diagnosticado com diabetes tipo 1. Naquela época fazíamos exames de urina e injetávamos insulina várias vezes ao dia", lembra, considerando a experiência uma possível explicação para sua escolha profissional.