Libras: o que é, importância e onde aprender; saiba tudo sobre a Língua Brasileira de Sinais

Enquanto o fonema da língua portuguesa é apresentado com o som, na Libras ele é representado pelos sinais. Já o alfabeto, em Português, é uma combinação de letras e sons. Na Libras, é uma representação do alfabeto em Portugês, feita com as mãos.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) é o conjunto de formas gestuais utilizado por pessoas surdas para sua comunicação. Diferente do Português, que é uma língua com modalidade oral-auditiva, a Libras é uma língua visual-espacial.

Não há elementos na Constituição Brasileira que assegurem isso: no Artigo XIII, a única língua mencionada como língua oficial do país é o Português.

A importância de aprender Libras



A Libras faz parte não somente da vida da comunidade surda, mas de educadores, intérpretes e aqueles que se interessam por aprendê-la.

Para Davi Bruno, de 19 anos, que nasceu surdo, a Libras representa “subsídios para conseguir ver o mundo, para interagir com o mundo”.

“Até aprender a língua de sinais, eu não tinha o conforto. E depois, a minha vida mudou. Eu passei a ser mais feliz com a língua de sinais”, relata.

Davi percebe que a sociedade está no caminho para se comunicar bem com os surdos, mas sente falta de pessoas que sabem a língua de sinais. Ele cita que, mesmo sendo adulto, precisa do auxílio de ouvintes quando vai a alguma loja, por exemplo, pois na maioria das vezes, faltam intérpretes para atendê-lo.

Paulo Paiva destaca a Libras como forma de inclusão das pessoas surdas na sociedade. Ao ter mais pessoas que sabem se comunicar em Libras na sociedade, argumenta o professor, a população surda consegue ter acesso facilitado aos serviços oferecidos e em situações de emergência.

“Os surdos são completamente capazes, é a nossa sociedade que é deficiente. Essa é a verdade, a nossa sociedade que ouvinte não consegue se comunicar com os surdos. Então, aprender a língua de sinais quebra essa barreira na comunicação”, explica Paiva.

Levi Macêdo é estudante do curso de Jornalismo e, este ano, se interessou pela Libras. Ele explica que viu a oferta do curso no Cuca Jangurussu, em Fortaleza, e decidiu começar as aulas. “E (depois do curso) comecei a me interessar bastante sobre essa área de inclusão e acessibilidade das pessoas surdas”, diz Macêdo.

Atualmente, Levi já está no segundo módulo do curso e afirma que a experiência o fez se conectar com a cultura surda: “É importante para expandir seu ciclo porque você conhece pessoas novas e descobre uma nova cultura. A Libras proporciona isso.”

Como futuro jornalista, Levi acredita que saber essa língua o ajudará a dar visibilidade para a causa e é uma forma de fazer com que as informações alcancem a comunidade surda.

A Libras também é importante para pessoas com perda auditiva? De que forma?



Grazielier Martins, 18 anos, é estudante universitária e tem perda auditiva moderada. Ela consegue perceber alguns sons do ambiente, mas frequentemente precisa de algum suporte.

Dependendo do nível de perda auditiva, a Libras é um reforço para a comunicação ou pode se tornar o principal meio para aquela pessoa se comunicar.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019, 97% das pessoas com muita dificuldade para ouvir não sabem usar a Língua Brasileira de Sinais. Grazi, como é chamada pelos amigos, é uma dessas pessoas. Ela utiliza a leitura labial para saber o que estão falando.

“Nunca tive muito contato com essa questão de me assumir como uma pessoa surda. Falava ‘ah, eu só tenho um probleminha aqui, tá tudo bem’”, diz ela.

Por não saber se comunicar em Libras, Grazi explica que a condição dificultou bastante sua vida estudantil, pois não era fácil prestar atenção nas aulas, sem compreender o que o professor falava: “Ainda tenho muita vergonha de pedir para falarem um pouco mais alto, porque eu acho que, de alguma forma, eu posso estar incomodando”.

Grazielier diz que já precisou do auxílio da Libras em várias situações. Por exemplo, quando fica gripada e perde a audição completamente, mesmo que por um curto período de tempo. Ela destaca que não teve oportunidade de fazer o curso de Libras no ensino médio, mas que agora, já na universidade, está buscando instituições públicas que ofereçam o curso.

Brasília - A tradutora de Libras, Tatiane Elisabeth participa do quinto dia de debates, oficinas, literatura, no 9º Festival Latinidades (José Cruz/Agência Brasil) Crédito: José Cruz/Agência Brasil

A profissão do Intérprete de Libras



O tradutor e intérprete de Libras é o profissional responsável por auxiliar a comunicação entre surdos/deficientes auditivos e ouvintes.

É o caso de Alana de Oliveira Silva, 24, que atua como tradutora e intérprete de Libras. Ela fez o curso profissional de intérprete de Libras e atua na área cultural e educacional há cinco anos. Para Alana, esse trabalho “é como uma ponte entre esses conversantes (a pessoa surda e a pessoa ouvinte)”.

O intérprete pode trabalhar fazendo a tradução simultânea da Libras ou por traduções consecutivas. A tradução simultânea ocorre de forma síncrona entre orador e intérprete. Geralmente com uma pausa de três a oito segundos entre a fala e a tradução. Já a tradução consecutiva funciona de forma alternada entre orador e intérprete.

Para Alana, também é importante que os ouvintes aprendam a se comunicar com a Língua Brasileira de Sinais: “A importância das pessoas ouvintes aprenderem a língua de sinais é pela inclusão. Para que cada vez mais as pessoas surdas se sintam incluídas para além da comunidade surda”.

Atualmente trabalhando no projeto Acesso, do Museu da Cultura Cearense, Alana destaca a diversidade de locais onde esses profissionais podem atuar. Segundo ela, os intérpretes podem atuar no ambiente educacional, jurídico, cultural e também de forma voluntária em instituições religiosas, por exemplo.

Ainda, existem locais que o intérprete deveria estar presente, como hospitais e delegacias.

“São lugares que deveríamos atuar, mas não estamos (presentes). Por conta de uma questão estrutural da sociedade. É como se entendêssemos que uma pessoa surda não vai ao médico ou não precisa prestar uma queixa”, explica ela.

Equipe de Gusttavo Lima é acusada de recusar intérprete de libras; VEJA

Alana destaca que a profissão deve ser valorizada como todo intérprete de línguas: “Muitas vezes a sociedade olha para o intérprete de Libras como se fosse um acompanhante da pessoa surda, como se fosse uma pessoa que trabalha de forma voluntária.”



Para quem quer atuar como intérprete de Libras, existem formações técnicas, graduações, especializações e até mestrado e doutorado em Libras.

Onde aprender Libras?



Existem instituições públicas e privadas que ofertam o curso de Libras, seja para quem quer ter um conhecimento básico, ou para quem deseja se profissionalizar. Conheça algumas instituições públicas que oferecem curso de Libras em Fortaleza:



Curso de Libras: Museu da Cultura Cearense

Como parte do projeto Acesso, o Museu da Cultura Cearense (MCC) promove o curso de Introdução à Libras. A primeira turma está em andamento, e as aulas vão até o dia 26 de outubro.

O curso tem duração de 40 horas. A formação é voltada para quem atua no campo da arte, cultura e áreas afins e tenha interesse em aprender a Libras.

Endereço: Escola Porto Iracema das Artes (Rua Dragão do Mar, 160 - Praia de Iracema)

Gratuito, mediante inscrições



Mais informações: @dragaodomar

Curso de Libras: Núcleo de Línguas da Uece

Semestralmente, o Núcleo de Línguas da Universidade Estadual do Ceará abre inscrições para a seleção. Os interessados devem realizar a prova de seleção, mediante o pagamento da taxa de inscrição. A prova abrange conteúdos de Língua Portuguesa e Atualidades.

O curso de libras tem uma carga horária de 448 horas-aula distribuídas em 07 (sete) semestres.

Esse curso adota uma abordagem comunicativa e intercultural, com uso da metodologia de sala invertida. Os alunos têm acesso ao Livro Digital, que permite acessar conteúdos e glossários vídeos sinalizados, ofertando o ensino da Libras como segunda língua através de um contexto real de uso.

Endereço: Av. Luciano Carneiro, 345 – Bairro de Fátima, Fortaleza - CE



Gratuito, mediante seleção



Telefone: (85) 3101-2027



Whatsapp: (85) 98726-1284



Email: [email protected]



Curso de Libras: Casa de Cultura UFC

A Casa de Cultura da Universidade Federal do Ceará (UFC) abre inscrições semestralmente para o curso de Libras, com a publicação do edital para a seleção. Os interessados podem se inscrever para o semestre inicial do curso ou realizar o teste de nível.

A seleção ocorre por meio de uma prova de múltipla escolha que abrange os conteúdos de Língua Portuguesa e Conhecimentos Gerais (para quem ingressará nos semestres iniciais) e do conhecimento específico da língua escolhida (para quem fará o teste de nível).

Endereço: Casa de Cultura UFC - Av. da Universidade, 2683 - Benfica, Fortaleza - CE



Inscrições (de acordo com cronograma): Site da UFC Concursos



Mais informações: Site da Casa de Cultura Estrangeira



Curso de Libras: Creaece

O Centro de Referência em Educação e Atendimento Especializado do Ceará (Creaece) também oferece curso de Libras para iniciantes, através de chamada pública.

O curso tem duração de dois semestres letivos, totalizando 200 horas. As aulas ocorrem nos turnos manhã, tarde e noite, na sede do Creaece. As vagas são preenchidas por ordem de chegada no ato da matrícula.

Endereço: Rua Graciliano Ramos, nº 52, Bairro de Fátima, Fortaleza - CE



Gratuito, mediante matrícula

Contato: (85) 3101-7826 | 3101-7011| 3101-2167



Redes sociais: @creaece



Mais informações em seduc.ce.gov.br

Curso de Libras: Rede Cuca Fortaleza

A Rede Cuca, em Fortaleza, abre inscrições mensais para diversos cursos, incluindo cursos de Libras, voltados para jovens de 15 a 29 anos.

Pode ser realizado no Cuca Barra, Cuca José Walter, Cuca Mondubim, Cuca Pici e Cuca Jangurussu (de acordo com a disponibilidade).

Os interessados devem ter cadastro no Portal da Juventude de Fortaleza, e as matrículas podem ser realizadas pelo Portal ou presencialmente, na sala de matrícula do Cuca.

Endereços:

Cuca Barra (Av. Pres. Castelo Branco, 6417 - Barra do Ceará, Fortaleza - CE)

Cuca Jangurussu (Av. Castelo de Castro esquina com Av. Contorno Leste, s/n, Fortaleza - CE)

Cuca José Walter (R. 69 - José Walter, Fortaleza - CE)

Cuca Mondubim (Rua Santa Marlúcia, s/n – Mondubim, Fortaleza - CE)

Cuca Pici (R. Cel. Matos Dourado, 1499 – Pici, Fortaleza-CE)

Gratuito, mediante matrícula



Redes sociais: @redecucaoficial

Curso de Libras: Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira

Na Escola Estadual de Educação Profissional Joaquim Nogueira, o aluno cursa o Ensino Médio atrelado ao curso técnico de Tradução e Interpretação de Libras. Esse curso se destina à formação de tradutores e intérpretes surdos e ouvintes para o mercado de trabalho. Para cursar o ano letivo seguinte, o processo seletivo ocorre em dezembro do ano anterior. A seleção é feita pela análise de notas do ensino fundamental.

Endereço: R. Moreira de Sousa, 327 - Parquelândia, Fortaleza



Gratuito, mediante processo seletivo



Contato: (85)3238-6521



Redes sociais: @eeep_jn (Instagram)

Curso de Libras: Universidade Federal do Ceará (UFC) - graduação

No nível de graduação, a Universidade Federal do Ceará (UFC) oferece o curso Letras-Libras. O ingresso ocorre pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e o ingressante não precisa ter conhecimento prévio da Libras.

O curso tem duração de 4 anos, divididos em 8 semestres.