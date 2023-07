Mediação em Libras guia surdos por obras na Pinacoteca do Ceará

A comunidade surda participou, na tarde deste sábado, 28, de uma mediação de arte reservada na Pinacoteca do Ceará, com a presença do educador surdo Weverson Martins. Entre os participantes, intérpretes e sinalizantes, a Língua Brasileira de Sinais — ou Libras — foi o meio de comunicação escolhido para analisar as obras.

Em meios aos quadros, fotografias e esculturas, um grupo de 14 pessoas seguia Weverson pelo espaço. Além das descrições do mediador, que parava para comentar sobre as criações artísticas, um videoguia em Libras exibia textos curatoriais em algumas áreas.

“A gente tenta ter esse programa (mediação em Libras) sempre no último sábado do mês. É uma forma de a gente garantir que o público surdo, ele saiba que vai acontecer uma mediação”, comenta o supervisor de acessibilidade da Pinacoteca, Vinicius Scheffer.

As visitas mediadas não são o único recurso do equipamento cultural. O local possui abafadores de ruídos aos visitantes com hipersensibilidades a sons, audiodescrição, recursos táteis, videoguia em Libras e cadeira de rodas para pessoas com dificuldades de locomoção.

Mediação em Libras: sinalizando a arte



Grupo que participou da visita mediada em Libras ao lado dos intérpretes Crédito: Marilia Camelo/Pinacoteca do Ceará

“Vi que hoje ia ter uma visita com uma pessoa surda que é uma referência (Weverson Martins), então eu fiquei orgulhosa, me senti confortável e vim”, detalha a professora do Instituto Cearense de Educação dos Surdos, Germana Maria, 37, sobre a experiência.

A profissional explica que foi a primeira vez que encontrou uma pessoa surda trabalhando em um museu como a Pinacoteca. “E é importante para nós da comunidade surda também essa visibilidade, a gente entender que não precisa ser tratado de uma forma inferior”, completa.

Para Weverson Martins, responsável pela mediação, a visita feita totalmente em Libras chama a atenção para o processo de empatia. “Também tem se tornado importante pensar em uma visita que seja didática, poética, e construir também com o público”, sinaliza.

Sobre a recepção positiva dos visitantes, Martins completa que normalmente os espaços não possuem acessibilidade, o que impede o acesso da comunidade surda. “Ter uma mediação em Libras torna isso diferente, muda esse cenário”, completa.

Mediação em Libras: Pinacoteca do Ceará



Inaugurada em dezembro de 2022, a Pinacoteca do Ceará é um museu integrante da Rede Pública de Equipamentos da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult-­CE).

O espaço fica no Centro de Fortaleza, localizado na rua 13 de maio, na Praça da Estação, e fica aberto de quinta-feira a sábado, das 12 às 20 horas, e domingo, das 10 às 18 horas.