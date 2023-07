Equipe de Gusttavo Lima é acusada de recusar intérprete de libras

A equipe do cantor sertanejo Gusttavo Lima teria recusado presença de uma intérprete de libras no palco do show em Teresina na sexta-feira,. 14

O show do cantor Gusttavo Lima na noite da última sexta, 14, em Teresina, foi marcado por impasse envolvendo acessibilidade de pessoas surdas. Segundo o relato de uma intérprete de libras, a equipe do sertanejo a impediu de subir ao palco para fazer a interpretação do show através da língua de sinais.

"Nós não conseguimos interpretar o show do Gusttavo Lima, porque a produção, a equipe dele não aceitou. Não vou assistir a esse show de uma pessoa que não se importa com a causa. Estou muito triste. A gente se preparou, estudamos as músicas para fazer um show bonito com acessibilidade para eles também... Nós não vamos poder ficar", disse a intérprete Arielle Paiva em publicação nas redes sociais.

O Conselho municipal de defesa dos direitos de pessoas com deficiência emitiu uma nota de repúdio após a repercussão do caso. Segundo a nota, a equipe do cantor infringiu a Lei nº 5920 que determina a obrigatoriedade de inclusão de intérprete de Libras em eventos públicos. A lei não prevê multa ou punição.

"O Conselho municipal de defesa dos direitos de pessoas com deficiência Conade-TE manifesta seu repúdio e indignação às atitudes tomadas pela Kalor Produções e equipe do show do cantor Gusttavo Lima na noite do dia 14 de julho em Teresina. Ação essa discriminatória, vexatória, caracterizada pela proibição dos intérpretes de Libras no palco como garantia de acessibilidade ao evento. A infeliz atitude vai na contramão da Lei nº 5920, de 29 de maio de 2023, que determina a obrigatoriedade de inclusão de intérprete de Libras em eventos públicos realizados no município de Teresina", diz um trecho da nota.

Questionada pelo conselho, a equipe que produziu o evento disse que todos os shows tiveram intérprete de libras, menos o de Gusttavo Lima.

"Esclareceram que a Kalor Produções contratou nesse evento o serviço, os pagamentos são feitos regularmente, todos os shows da noite tiveram intérpretes, exceto o do artista Gusttavo Lima, por uma decisão isolada da produção do artista e não da empresa piauiense, parceira dos intérpretes", relata o conselho.

Em nota, a equipe do cantor diz não ter sido procurada por nenhum intérprete de libras e afirma receber com frequência o serviço dos profissionais.

"Sobre o episódio relatado no show em Teresina (PI), que ocorreu no dia 14/07, esclarecemos que ninguém procurou a produção do cantor no dia/local do evento para solicitar a presença de intérprete de Libras no palco e que jamais barraríamos um profissional da área. Tomamos conhecimento desse assunto apenas no domingo (16.07), após algumas postagens nas redes sociais. Informamos ainda que com frequência recebemos a presença de intérprete de Libras nas apresentações do cantor Gusttavo Lima", diz o texto.



