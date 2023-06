Cuca do Grande Mucuripe deve ser entregue em até dois anos, diz Sarto

Fortaleza deve receber o sexto Centro Urbano de Cultura, Arte, Ciência e Esporte (Cuca) em até dois anos. Prefeito Sarto Nogueira assinou ordem de serviço para construção do novo Cuca Grande Mucuripe em evento na noite desta sexta-feira, 16. Também foi assinada ordem de serviço para construção de uma nova escola municipal e um Centro de Educação Infantil (CEI), cujas entregas estão previstas para daqui a 15 meses.

A Prefeitura vai investir, aproximadamente, R$ 70 milhões nos três equipamentos, que devem beneficiar os jovens do Vicente Pinzón, Mucuripe, Serviluz, Cais do Porto e Titanzinho. Mais de mil alunos serão atendidos pelas duas unidades de educação.

"O Cuca é um equipamento mais complexo porque tem piscina, teatro. A gente imagina que deve durar (as obras) entre 22 e 24 meses. A gente quer entregar até o final de 2024. Vamos contar com a colaboração das empresas que ganharam a licitação e com o céu, para chover menos no ano que vem", explicou o prefeito sobre os prazos. Segundo Sarto, a Prefeitura pediu recursos junto à Caixa Econômica Federal para os pequenos empreendimentos da população do entorno.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O Cuca será construído próximo ao Residencial Alto da Paz, com cerca de 10 mil m² de área construída, dispondo de espaços para práticas esportivas, culturais e artísticas, além de áreas para cursos de formação e capacitação. O investimento é de R$ 46,7 milhões.

O Complexo Educacional, que será construído ao lado do novo Cuca, que inclui a nova escola municipal e o novo CEI, terá investimento de cerca de R$ 23,6 milhões.

Rede Cuca

Fortaleza dispõe de cinco Cucas, localizados nos bairros Barra do Ceará, Jangurussu, Mondubim, José Walter e Pici. Todas as ações desenvolvidas pela Rede Cuca são gratuitas e têm como público-alvo jovens de 15 a 29 anos e suas famílias.

Mensalmente, são ofertadas mais de seis mil vagas, somando práticas esportivas, cursos de artes (dança, teatro e música), cursos de formação (nas áreas de tecnologia, linguagens, ciência e educomunicação), além de oficinas e capacitações profissionais.