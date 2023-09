Estudantes da Uece fazem ato por mais segurança na Universidade

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizaram na manhã desta segunda-feira, 11, um ato pedindo mais segurança na Universidade Crédito: FÁBIO LIMA

Estudantes da Universidade Estadual do Ceará (Uece) realizaram na manhã desta segunda-feira, 11, uma manifestação por mais segurança na Universidade, na unidade localizada no campus do Itaperi, em Fortaleza. Na última quinta-feira, 7, o corpo do menino Heitor Viana Kobayashi, de 9 anos, foi encontrado sem vida em uma lagoa dentro do campus. O ato ocorreu em frente à reitoria da Universidade, por volta das 9 horas, e em seguida seguiu para a avenida Silas Munguba. Durante a manifestação dos estudantes, foram realizados discursos em prol da segurança da instituição de ensino superior, com cartazes que reforçaram o pedido. Além da segurança, os alunos também cobraram melhorias na infraestrutura do local. Segundo a estudante de Pedagogia Lívia Souza, a segurança durante o período diurno parece ser mais eficaz, mas à noite o cenário é diferente. "À noite não é nada seguro, quase não tem ninguém pela Uece, a iluminação é péssima, e é muito difícil ver a segurança nos corredores e nos espaços da Uece que quase ninguém vai, como perto da lagoa", cita.