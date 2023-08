Nostalgia anos 2000: produtos que fizeram sucesso e saíram de linha

Objetos como o laptop da Xuxa e o Geloucos foram itens de desejo para pessoas da geração 2000; relembre produtos que fizeram sucesso no início do milênio

Os anos 2000 foram marcados por looks icônicos, filmes memoráveis e objetos inesquecíveis, que impactaram toda uma geração. O POVO separou alguns produtos que fizeram bastante sucesso no início do milênio, mas que já saíram de linha e deixaram saudades. Relembre.

De volta aos 2000: nostalgia do passado expressa a busca pela felicidade

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Geloucos



Grande febre no início dos anos 2000, a história dos geloucos consistia em gelos que tomavam um banho de Coca-Cola e ganhavam vida. Os bichinhos tinham vários formatos de objetos do cotidiano, como telefone e lata de lixo. Depois surgiram os geloucos rockeiros e os geloucos cósmicos.

Para obter esses bichinhos, era necessário juntar 10 tampinhas de metal ou cinco tampinhas de plástico do refrigerante. Depois, bastava ir a ponto de troca para converter as tampinhas em um envelope com dois geloucos, um card e um adesivo.

Guaraná caçulinha com miniaturas de Pokémons

O Guaraná caçulinha vinha com miniaturas de Pokémons e até hoje as pessoas querem a volta do produto Crédito: Reprodução: Twitter/Guaraná Antartica

A empresa lançou uma coleção para promover a linha caçulinhas, que eram garrafas pequenininhas. Para fortalecer as vendas, o produto vinha com miniaturas de Pokémons, surfando no sucesso da franquia.